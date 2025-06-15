"الريشة الطائرة" تشارك في بطولتين دوليتين بإيطاليا وبلغاريا

دبي في 15 يونيو/ وام / تشارك منتخباتنا الوطنية للريشة الطائرة في بطولتين دوليتين خلال يونيو الحالي ضمن مسار التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك من خلال بطولة يونيكس الدولية المفتوحة في ايطاليا خلال الفترة من 25 إلى 29 يونيو ، وكذلك بطولة تحدي فيكتور للشباب في بلغاريا خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو.

وأعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة اليوم عن استضافة مركز التميز للاتحاد معسكراً تدريبياً للأداء العالي للريشة الطائرة، بإشراف المدرب مايكل نوربايك، خلال الفترة من 16 إلى 20 يونيو الحالي، وبمشاركة 30 لاعباً من فئتي النخبة والتطوير، استعدادا لهذه المشاركات.

ويشارك في المعسكر ماتياس ثيري يورجنسن، اللاعب الدنماركي صاحب الـ 27 عاماً، والمتخصص في منافسات الزوجي والزوجي المختلط، وسبق له أن وصل ماتياس إلى نهائيات الزوجي المختلط في بطولتي كندا المفتوحة وأمريكا المفتوحة عام 2024، بالإضافة إلى فوزه بالميدالية الذهبية للدنمارك في بطولة أوروبا للفرق للرجال عام 2024، والذي سيعمل كلاعب ومدرب في منافسات الزوجي خلال هذا المعسكر، ليقدم خلاصة خبراته رفيعة المستوى في هذا المجال.

كما أعلن الاتحاد أيضا عن تعاون إستراتيجي مع المصنف الثاني عالمياً أندرس أنتونسن، حامل لقب بطولة إندونيسيا المفتوحة التي اختتمت الأسبوع الماضي، ليتدرب اللاعب الدنماركي الحاصل على ثلاث ميداليات في بطولة العالم، إلى جانب لاعبي الإمارات بفئة فردي الرجال في النادي الهندي بدبي، ضمن فعاليات المعسكر.

وقالت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة " ستعزز هذه الفرصة تسخير أقصى إمكانياتنا بهدف تطوير رياضيينا الموهوبين، وتساعدهم على الوصول إلى مستوى النخبة في هذه الرياضة، كما يسعدنا التعاون مع محلل الفيديو الخاص بالبطل الأولمبي في مناسبتين، فيكتور أكسلسن، ونتطلع أن يكون له دور حيوي في الارتقاء بأدائنا بشكل أكبر".