خليفة بن طحنون بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد أحمد بن غباش

دبي في 15 يونيو/ وام / حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد عبيد بن غباش، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة جمعة سعيد الغيث.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في مجلس الخوانيج في دبي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.