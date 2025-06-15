الأولمبياد الخاص يختتم ملتقى الإدارة الرياضية

أبوظبي في 15 يونيو / وام / اختتم الأولمبياد الخاص الإماراتي أول ملتقى تخصصي في مبادئ الإدارة الرياضية، والذي أقيم بدعم من الأكاديمية الأولمبية الوطنية على مدار يومي الجمعة والسبت، بمشاركة 40 دارساً من منتسبي أندية ومراكز أصحاب الهمم على مستوى الدولة.

ويأتي الملتقى ضمن خطة التطوير الفني والمهني المستمر لقطاع الرياضة في مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، بهدف تعزيز كفاءة الكوادر العاملة في مجال الرياضة لأصحاب الهمم، وتمكينهم من تبنّي أفضل الممارسات الإدارية.

وتضمنت محاور الملتقى عدة موضوعات رئيسية، أبرزها أهمية الإدارة الرياضية ودورها الحيوي في تحقيق النجاح المؤسسي والرياضي، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي، وأثر القيادة الفعالة، والتنظيم الإداري لضمان الكفاءة التشغيلية في المؤسسات الرياضية.

وأكد القائمون على الدورة أن هذه المبادرة تسهم في تطوير الأداء المهني وتعزيز جودة العمل الرياضي الوطني، بما يدعم رؤية الأولمبياد الخاص في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وتمكينهم من خلال الرياضة.