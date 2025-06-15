قتلى بقصف إسرائيلي استهدف طهران وإيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ تجاه إسرائيل

طهران في 15 يونيو/وام/ قُتل خمسة أشخاص على الأقل اليوم في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في العاصمة الإيرانية طهران.

ورجح التلفزيون الرسمي الإيراني ارتفاع عدد القتلى نظرا لأن الضربة استهدفت منطقة مكتظة بالسكان وسط العاصمة.

وأكدت الإذاعة الرسمية الإيرانية أن طهران تعرضت لهجمات قوية مشيرة إلى وقوع انفجارات بالقرب من مطار مهرأباد وسط المدينة.

وأبلغ سكان محليون بسماع دوي انفجارات قوية شمال طهران، مما تسبب في انقطاع إمدادات المياه عن بعض أحيائها.

من جانبها ذكرت “وكالة أنباء فارس” أن إيران أطلقت موجة جديدة من الصواريخ على أهداف في إسرائيل.

على صعيد متصل انطلقت مجددا صافرات التحذير من الصواريخ في تل أبيب ومواقع أخرى بوسط إسرائيل وشمالها .

-خلا-