بايرن ميونخ يحقق فوزا عريضا على أوكلاند سيتي بمونديال الأندية

سينسيناتي في 15 يونيو /وام/ حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزاً عريضا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 10-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "تي كيو إل" بمدينة سينسيناتي في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل بايرن ميونيخ 6 أهداف في الشوط الأول، قبل أن يضيف 4 أخرى في الشوط الثاني، ليحقق واحدة من أكبر النتائج في تاريخ البطولة على مستوى الأندية.

بهذا الفوز، تصدر الفريق الألماني ترتيب المجموعة الثالثة، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة بنفيكا البرتغالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني ضمن المجموعة نفسها.