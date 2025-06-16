السباق إلى دبي.. سباون يتوج بـ”أميركا المفتوحة للجولف” وماكنتاير يقتحم “توب 10”

بنسلفانيا في 16 يونيو /وام/ أحرز الأميركي جيجيه سباون، لقب النسخة الـ"125" من بطولة أميركا المفتوحة للجولف، إحدى بطولات "الجراند سلام" الكبرى، التي اختتمت صباح اليوم بعد أربعة أيام من المنافسات التي تأثرت بهطول أمطار غزيرة على ملعب أوكمونت في ولاية بنسلفانيا.

وتمكن سباون من إنهاء المنافسات بضربة واحدة تحت المعدل بإجمالي 279 ضربة، ليحصد اللقب وجائزة مالية قدرها 4.3 مليون دولار، متفوقاً على الأسكتلندي روبرت ماكنتاير، الذي حل وصيفاً برصيد ضربة واحدة فوق المعدل "281 ضربة".

وأسهمت نتيجة ماكنتاير، في صعوده 104 مراكز دفعة واحدة في تصنيف "السباق إلى دبي"، ليحتل المركز السابع برصيد 1332 نقطة، مقتحماً قائمة العشرة الأوائل.

وحل النرويجي فيكتور هوفلاند، ثالثاً برصيد 282 ضربة، ما منحه 627 نقطة رفعت ترتيبه إلى المركز الـ23، فيما جاء الإنجليزي تيريل هاتون رابعاً "283 ضربة"، ليصعد إلى المركز الثاني في الترتيب العام بـ1922 نقطة، خلف المتصدر روري ماكلروي "2205 نقاط"، الذي أنهى البطولة في المركز التاسع عشر.

ويُعد "السباق إلى دبي" مسابقة رئيسية ضمن جولة "دي بي ورلد"، التي تتضمن 42 بطولة على الأقل تقام في 26 دولة، ويتأهل اللاعبون أصحاب المراكز الـ70 الأولى إلى التصفيات الختامية، بدءاً من بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي" من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، يليها نهائي "جولة دي بي ورلد" في دبي من 13 إلى 16 نوفمبر.