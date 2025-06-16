منتخب الإمارات للجودو ينال برونزية بطولة العالم والمركز الأول عربيا

بودابست في 16 يونيو /وام/ أحرز لاعب منتخب الإمارات للجودو محمد يزبيك، الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 81 كجم، ضمن بطولة العالم للجودو "OTP Bank"، المقامة حالياً في العاصمة المجرية بودابست، بمشاركة 93 دولة، ليمنح الإمارات المركز الأول عربياً والـ12 عالمياً في الترتيب العام للبطولة.

وجاء تتويج يزبيك بعد تألقه في مجموعة قوية ضمت 45 لاعباً من المصنفين الدوليين، حيث حقق الفوز في نزال تحديد المركز الثالث أمام الصربي محمد بيكوف، في إنجاز يُعد من أبرز نتائج المنتخب في البطولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028".

وكان اللاعب قريباً من الوصول إلى النهائي، قبل أن يواجه الفرنسي جوان بنيامين غابا، صاحب الميدالية الأولمبية وبطل العالم الحالي، في الدور ربع النهائي.

وتتواصل البطولة في يومها الخامس بمنافسات الوزن الثقيل تحت 90 كجم، حيث يخوض لاعب المنتخب سليمان إبراهيم، نزالاً أمام بطل السنغال عبد الرحمن دياو.