بوجاتشار يقود فريق الإمارات للدراجات للفوز بلقب "كريتيريوم دو دوفينيه"

باريس في 16 يونيو /وام/ حقق درّاج فريق الإمارات - إكس آر جي، السلوفيني تادي بوجاتشار، إنجازًا لافتًا بفوزه بلقب سباق "كريتيريوم دو دوفينيه" 2025، بعد أداء متوازن في المرحلة الثامنة والأخيرة التي تم تنظيمها أمس الأحد في فرنسا.

وجاء تتويج بوجاتشار باللقب بعد أن أنهى المرحلة الأخيرة في المركز الثالث، ليحسم الترتيب العام للسباق الذي امتد لثمانية أيام شهدت تألقه بتحقيق ثلاث انتصارات مرحلية.

ويُعد هذا الفوز هو الأول لبوجاتشار في السباق، والأول لبطل عالم حالي منذ الفرنسي بيرنار إينو في عام 1981.

وشهدت المرحلة الختامية منافسة قوية في صعود "كول دو مون-سيني"، حيث واجه بوجاتشار هجومًا مباشرًا من الدنماركي جوناس فينججارد، غير أن درّاج فريق الإمارات أظهر قدرة كبيرة على إدارة جهده حتى خط النهاية.

ويُعد هذا الانتصار هو الفوز رقم 45 لفريق الإمارات هذا الموسم، ما يعكس جاهزية الفريق للمشاركة في طواف فرنسا المقبل.

وفي سياق متصل، تألق فريق الإمارات، جيل زد تحت 23 عامًا، في سباق "جيرو نيكست جين"، حيث فاز السلوفاكي ماتياس شفارتسباخر، بالمرحلة الأولى "سباق الزمن الفردي" مرتديًا القميص الوردي لقائد التصنيف العام، ليصبح أول درّاج من بلاده يحقق هذا الإنجاز في تاريخ السباق.

وفي طواف سويسرا، أنهى درّاج فريق الإمارات، فليكس جروسشارتر، المرحلة الافتتاحية في المركز السادس، بعد أن كان ضمن المجموعة المتقدمة التي نافست على الفوز في ظل ظروف جوية صعبة، ما يعزز فرص الفريق في المنافسة على المراكز المتقدمة في المراحل المقبلة.