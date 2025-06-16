روسيا تخطط لتجرِبة تنفس عبر الطحالب لضمان البقاء على القمر والمريخ

موسكو في 16 يونيو /وام/ تخطط روسيا بحلول نهاية أغسطس المقبل لإجراء تجربة باختبار نموذج أولي لمفاعل حيوي ضوئي يعتمد على الطحالب الدقيقة، لإعادة توليد وتنقية الماء والهواء الضروريين لبقاء الإنسان على القمر والمريخ.

وقال ألكسندر شاينكو، رئيس المشروع إنه يهدف إلى تطوير أنظمة دعم الحياة في قواعد القمر والمريخ بحلول نهاية الصيف وبمشاركة البشر.

وأضاف أن المخطط يتضمن أن يكون المشروع جاهزا، بحلول نهاية أغسطس المقبل، لإجراء اختبارات بمشاركة البشر؛ حيث سيتنفس أحد الباحثين هواء منقى عبر هذه الطحالب الدقيقة لمدة ساعة تقريبا، وأن المشارك الوحيد في الاختبار خلال مرحلته الأولى سيكون هو شخصيا، حيث سيجلس مرتديا قناع وجه، وسيتجه الهواء الذي يزفره إلى وحدة فصل الهواء.

يذكر أن إيليا تشيخ، مؤسس الشركة العلمية التقنية، روبيزي ناوكي، المستثمرة في المشروع، كان قد أعلن في أبريل الماضي بدء العمل على تطوير مفاعل حيوي ضوئي لدعم أنظمة الحياة المخصصة لطواقم قواعد القمر والمريخ.