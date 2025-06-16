"تريندز" يشارك في معرض بكين الدولي للكتاب 2025

أبوظبي في 16 يونيو /وام/ أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مشاركته في النسخة الـ31 من معرض بكين الدولي للكتاب 2025، الذي يعقد خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو الجاري في مركز الصين الوطني للمؤتمرات، وذلك ضمن الجناح الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يحمل الرقم "E1.A01".

وتتضمن هذه المشاركة التي تتم عبر مكتب "تريندز" الافتراضي في الصين، عرض ما يزيد على 400 إصدار علمي وبحثي نوعي، تغطي المجالات المعرفية المختلفة، وتناقش قضايا إستراتيجية متنوعة، خاصة الاستشراف المستقبلي، والتحولات الجيوسياسية، والاقتصاد المعرفي، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن قضايا البيئة والاستدامة، إلى جانب بحوث ودراسات معمقة في العلاقات الدولية والعلوم الإنسانية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مشاركة المركز في معرض بكين الدولي للكتاب 2025 تتضمن برنامج لقاءات فكرية وحوارات علمية تجمع نخبة من الخبراء والباحثين والمفكرين؛ بهدف تبادل الرؤى والخبرات حول أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتتيح لزوار المعرض فرصة التعرف عن قرب على أحدث وأبرز إصدارات "تريندز" المتنوعة، كما تفتح قنوات جديدة لمناقشة آفاق التعاون البحثي والشراكة المستدامة مع مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والأكاديمية ومعاهد التدريب الصينية.