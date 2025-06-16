"فيفا": مونديال الأندية 2025 محطة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم

ميامي في 16 يونيو /وام/ أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن بطولة كأس العالم للأندية 2025، في ثوبها الجديد، تمثل محطة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم، حيث تجمع للمرة الأولى أندية من قارات العالم المختلفة بما فيها نادي العين الإماراتي، في منافسات رسمية على مسرح عالمي موحد، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام تطور اللعبة ويوسع قاعدة جماهيرها على مستوى العالم.

وشدد "فيفا" في بيان على موقعه الإلكتروني، على أن البطولة تمثل بنظامها الجديد منعطفاً تاريخياً من شأنه أن يغيّر مستقبل كرة القدم إلى الأبد، من خلال إتاحة الفرصة لأفضل الأندية واللاعبين للتنافس في بيئة احترافية عالية التنظيم، تعكس القيم العالمية للرياضة الأكثر شعبية في العالم.

وأعرب الاتحاد الدولي عن بالغ شكره وتقديره لجميع الجهات والأطراف التي أسهمت في إنجاح المباراة الافتتاحية للبطولة، والتي جمعت بين نادي الأهلي المصري ونادي إنتر ميامي الأمريكي، وسط أجواء جماهيرية استثنائية شهدها ملعب "هارد روك" في ميامي، بحضور 60 ألفا و927 متفرجاً، وبمتابعة عالمية عبر شاشات البث.

وأوضح أن هذا اللقاء الافتتاحي شكّل احتفالاً حقيقياً بكرة القدم، جسّد الحماس والشغف اللذين يميزان اللعبة، وأطلق بداية قوية لمنافسات البطولة التي تقام لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر على مدى أسابيع في 12 ملعبا.

وأكد "فيفا" أن البطولة تمثل فرصة فريدة لعشاق كرة القدم في الولايات المتحدة والعالم، لمتابعة أبرز نجوم اللعبة وأقوى الأندية في منافسات رفيعة المستوى.