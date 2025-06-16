“آي إم سي دي” تفتتح مقرها ومختبراتها الفنية في مجمّع دبي للعلوم

دبي في 16 يونيو/ وام/ أعلنت شركة "آي إم سي دي" المتخصصة في توزيع وتطوير المكونات المتقدمة عن افتتاح مقرها ومجمّع مختبراتها الجديد في مجمّع دبي للعلوم ضمن مجموعة تيكوم.

يأتي ذلك في خطوة تدعم خطط الشركة للتوسع في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث يمتد المرفق الجديد على مساحة أربعة آلاف ومئة وستين قدماً مربعاً ويضم مراكز فنية للأغذية والمشروبات ومواد الطلاء والبناء، مزودة بأحدث المعدات لإجراء التحاليل والاختبارات الخاصة بتطوير المنتجات الجديدة.

وأكدت الشركة أن افتتاح المقر الجديد يعكس التزامها بدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" وبرنامج دبي للبحث والتطوير ورؤية "نحن الإمارات 2031"، حيث تسعى إلى تعزيز إسهامها في قطاعات إستراتيجية مثل الأمن الغذائي والبناء المستدام.

حضر حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولين يتقدمهم ڤاليري دييل براون، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة "آي إم سي دي" ومانويل بومان، المدير العام لشركة "آي إم سي دي ميدل إيست" ومروان عبد العزيز جناحي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم لمجمّع دبي للعلوم.