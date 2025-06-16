المستشار النمساوي يدعو إلى التهدئة وتجنب التصعيد بين إسرائيل وإيران

فيينا في 16 يونيو /وام/ دعا المستشار النمساوي كريستيان شتوكرإسرائيل وإيران إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بالحكمة وقال إن"التصعيد آخر ما تحتاجه المنطقة الآن".

ودعا شتوكرفي تصريحات له إلى العودة إلى الدبلوماسية، وقال :"يجب منع سباق التسلح النووي في المنطقة بأي ثمن" وأوضح أن فريق الأزمات بوزارة الخارجية النمساوية يعكف على تقييم الوضع عبر تواصله مع سفارات النمسا في المنطقة.

من جانبها ودعت بيترا باير، المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي، الشريك الائتلافي في الحكومة، إلى بذل جهود الوساطة، وقالت إن"جهود الوساطة والتعاون الدولي ضروريان الآن لاحتواء التصعيد".

وأعربت عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في الشرق الأوسط وطالبت " جميع الأطراف بالحفاظ على الحياة البشرية واحترام القانون الدولي الذي يجب أن يكون الموجه لجميع القرارات والإجراءات في هذه المرحلة الحرجة".