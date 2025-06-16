"دبي للسلع المتعددة" يعلن انضمام Bitcoin.com إلى "مركز كريبتو"

دبي في 16 يونيو / وام/ أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم، عن انضمام Bitcoin.com، الشركة العالمية في مجال أخبار العملات الرقمية والتثقيف المالي وحلول محافظ التخزين الذاتي للأصول الرقمية، إلى مركز كريبتو التابع لـمركز دبي للسلع المتعددة.

ووفق البيان الصحفي الصدر عن المركز، يأتي افتتاح الشركة لأول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي ليؤكد مجدداً المكانة الريادية للمركز باعتباره محوراً عالمياً للابتكار في مجالات البلوك تشين وتكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب.

ويضم مركز كريبتو، الواقع في "أبتاون تاور"، أكثر من 650 شركة ناشطة في مختلف مجالات منظومة الأصول الرقمية وسلسلة القيمة المرتبطة بها، بما في ذلك مزودو البنية التحتية للبلوك تشين، ومنصات الترميز الرقمي، وحلول الميتافيرس، ومشروعات التمويل اللامركزي. وبفضل ما يقدّمه من حزمة متكاملة من الخدمات التجارية، وبرامج التوجيه والدعم، والوصول إلى التمويل، وبرامج المسرعات المستهدفة، إلى جانب شراكات حصرية مع أبرز الجهات العالمية في مجال تكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب، أصبح المركز اليوم يُشكّل أكبر تجمع لشركات الأصول الرقمية في المنطقة.

وقال بلال جسومة، مدير إدارة منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة: يهدف مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة إلى استقطاب ألمع العقول وأكثر الشركات طموحاً في مجال البلوك تشين لبناء مستقبل الاقتصاد الرقمي انطلاقاً من دبي، ويُعد قرار شركة Bitcoin.com باختيار المركز مقراً إقليمياً لها شاهداً قوياً على الجاذبية العالمية المتنامية التي يتمتع بها المركز، وحجم الفرص الواعدة التي تتيحها دبي اليوم.

من جانبه، قال كوربن فرايزر، الرئيس التنفيذي لشركة Bitcoin.com: تُقدّم دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى به في ريادة قطاع الأصول الرقمية، وبفضل ما تقدمه دبي من أطر تنظيمية واضحة ومتطوّرة، وآليات ترخيص سريعة، والتزام حقيقي بالابتكار، توفر الإمارة اليوم بيئة داعمة ومناخاً ملائماً للأعمال والشركات الناشطة في مجال تكنولوجيا الويب 3 من جميع أنحاء العالم.

