الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة حول تحالف "DataCiteUAE"

أبوظبي في 16 يونيو /وام/ نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، ندوة تفاعلية افتراضية حول (تعزيز البحث المفتوح في الإمارات: إطلاق تحالف "DataCiteUAE")، مؤكداً أن هذه المبادرة خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية للبحث العلمي بهدف تسهيل استكشاف المخرجات العلمية والثقافية والفكرية والمادية، وإتاحة الفرص للمؤسسات الأكاديمية والثقافية لربط مخرجاتها بمعرفات الكيانات الرقمية الدائمة.

واستعرض الدكتور رياض بن لعلام، خلال الندوة، محطات مهمة في تاريخ الأرشيف والمكتبة الوطنية، وصولاً إلى عام 2021 وصدور القانون الاتحادي رقم 13 الذي تضمن أن تكون المكتبة الوطنية والأرشيف الوطني تحت مظلة واحدة.

وتطرق إلى أهمية تحالف "DataCiteUAE" ودور المكتبة الوطنية في إطلاقه وإنجاحه والعمل على حوكمته بمجموعة من الإستراتيجيات واللوائح والأنظمة، وهو ما يعزز وجود نظام معلومات وطني يرتكز على أدوات حوكمة صحيحة، لا سيما وأن الأرشيف والمكتبة الوطنية بصدد إطلاق المستودع الرقمي الذي يحتفظ بالإنتاج الفكري الوطني.

وشرح ابن لعلام علاقة تحالف "DataCiteUAE" مع بنية العلم المفتوح؛ مشيراً إلى أن تحقيق الهدف من التحالف يستدعي التعاون بين الشركاء وحوكمة هذا النشاط حتى يؤدي دوره في تسهيل الوصول إلى المواد الرقمية، ويسهم في نشر الإنتاج الفكري المحلي عالمياً، وأن العضوية فيه تسمح بإنشاء وإدارة معرفات رقمية لجميع المستودعات الرقمية في الدولة.

من جانبه سلط محمد مصطفى، مسؤول المشاركة الإقليمية في مؤسسة "DataCite"، الضوء على المؤسسة، مؤكداً أنها مجتمع عالمي يتكون من المؤسسات البحثية، وأنها تهدف إلى جعل البحث أكثر فعالية باستخدام البيانات الوصفية التي تربط مخرجات البحث والموارد، وتقوم بتمكين استخدام وإدارة المعرفات الدائمة.

ولفت إلى أن 1600 مؤسسة علمية وثقافية وأكاديمية ومتحفية انضمت إلى "DataCite".

وأوضح أن تحالف "DataCiteUAE" الذي يقوده الأرشيف والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات مناسب لمجموعة واسعة من المخرجات مثل المؤلفات العامة كالكتب والوثائق والصور والرسائل الجامعية، والأطروحات والتقارير وأوراق المؤتمرات والنشرات الإخبارية.

واستعرض محمد مصطفى بشكل مفصل أهمية تحالف "DataCiteUAE" وإسهامه في العلم المفتوح، مشيرا إلى أهمية معرفات الكيانات الرقمية التي من شأنها تحسين الاستكشاف والانتشار، وتحسين القابلية للوصول والاستشهاد، وإعادة الاستخدام، إلى جانب معرفات المؤسسات البحثية، والكيانات الرقمية، ومعرّفات الأفراد والباحثين.

من جهتها شرحت أمل الحضرمي من الأرشيف والمكتبة الوطنية، طريقة التقدّم بطلب الانضمام إلى عضوية تحالف "DataCiteUAE" وما يترتب على المنتسبين إليه من إجراءات والتزامات، واستعرضت مع المشاركين صفحة الخدمة على الرابط: https://www.nla.ae/en/national-library/about-dataciteuae/