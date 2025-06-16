"دبي للأمن الإلكتروني" يفتح باب التسجيل في برنامج “قادة الفضاء الإلكتروني” لتنمية الجيل الرقمي

دبي في 16 يونيو / وام / أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني عن فتح باب التسجيل في النسخة الجديدة من برنامجه الصيفي “قادة الفضاء الإلكتروني”، الموجه لطلبة المدارس من عمر 13 إلى 18 عاماً، والذي تنطلق فعالياته في 30 يونيو الجاري وتستمر حتى 10 يوليو المقبل، في مقر جامعة دبي، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية تهدف إلى تنمية المهارات الرقمية وتعزيز الوعي بالتحديات السيبرانية لدى الجيل الجديد.

ويأتي تنظيم البرنامج بالشراكة مع مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، وجامعة دبي، وشركتي EMT وTech Firm، في إطار جهود المركز المستمرة لترسيخ ثقافة الأمن السيبراني، وتمكين الشباب بالمعرفة والأدوات اللازمة لحماية الفضاء الإلكتروني والمساهمة في بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.

وأكد سعادة يوسف الشيباني، المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني، أن إطلاق البرنامج يأتي ضمن رؤية المركز لإعداد جيل رقمي واعٍ ومؤهل، قادر على قيادة جهود حماية الفضاء الإلكتروني خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن تمكين الأجيال الصاعدة بالمعرفة الرقمية يمثل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية دبي في العالم الرقمي، والمضي نحو بيئة آمنة ومستدامة قائمة على التكنولوجيا المتقدمة والوعي السيبراني.

ويتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية التي تمزج بين الجانب النظري والتطبيقي، وتشمل موضوعات أساسية في الأمن السيبراني، مثل إنشاء كلمات مرور قوية وممارسات السلامة الرقمية، إضافة إلى مسابقات تفاعلية تعزز التفكير النقدي وروح الابتكار. كما يتناول البرنامج موضوعات متقدمة حول حماية الشبكات المنزلية والتصدي للتهديدات الإلكترونية، إلى جانب أنشطة تحليلية وتصميم ابتكارات رقمية آمنة، وفعاليات تعليمية ترفيهية تهدف إلى ترسيخ المفاهيم الأمنية بطريقة مبتكرة ومحفّزة.