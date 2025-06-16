الإمارات تستضيف الاجتماع الوزاري لآسيا وأوقيانوسيا حول مكافحة المنشطات

دبي في 16 يونيو/ وام/ تستضيف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بالتعاون مع وزارة الرياضة غدا وبعد غد بدبي الاجتماع الوزاري الآسيوي العشرين لدول آسيا وأوقيانوسيا لعام 2025 حول مكافحة المنشطات وذلك برعاية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا).

ويتوقع أن يشهد الاجتماع حضوراً واسعاً من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، إلى جانب ممثلي الهيئات الرياضية والمنظمات المعنية بمكافحة المنشطات في قارة آسيا ودول أوقيانوسيا، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية النزاهة الرياضية.

وتأتي استضافة الإمارات لهذا الحدث الإقليمي المهم تأكيداً على دورها الريادي والتزامها بمكافحة المنشطات على المستويين المحلي والدولي، حيث سبق لها استضافة النسخة الـ17 من الاجتماع في عام 2022 بمشاركة 36 دولة و14 وزيراً، فيما أقيمت النسخة الماضية (19) في أوزبكستان بمشاركة ممثلي 38 دولة ومنظمة رياضية.