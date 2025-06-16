"الدولية للعلامات التجارية" تفتتح مكتبها الإقليمي بدبي لتعزيز حماية الملكية الفكرية في المنطقة

سان دييغو في 16 يونيو / وام / أعلنت الجمعية الدولية للعلامات التجارية (INTA) عن افتتاح مكتبها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي، وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية المنعقد في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية، على أن يبدأ المكتب أعماله خلال النصف الثاني من عام 2025.

ويهدف المكتب الجديد إلى دعم جهود حماية حقوق الملكية الفكرية في المنطقة، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين، إلى جانب توسيع نطاق أنشطة التوعية والتدريب، والمشاركة الفاعلة في تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة، لا سيما في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده دول الخليج والمنطقة العربية.

وأكدت الجمعية أن اختيار إمارة دبي مقراً للمكتب يعكس موقعها الريادي كمركز عالمي للابتكار والبيئة التشريعية المتقدمة في مجال حماية الملكية الفكرية، فضلاً عن مكانتها المتقدمة على مؤشرات التنافسية وممارسة الأعمال.

وقال سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية: “نبارك للجمعية الدولية للعلامات التجارية هذه الخطوة التاريخية، ونرحب بافتتاح مكتبها الإقليمي في دبي، التي أثبتت مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتشريعات الرائدة في مجال حماية الملكية الفكرية.

ويمثل هذا المكتب فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون وتكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والدولية لمكافحة التعديات على الحقوق التجارية وتوفير بيئة محفزة للاستثمار والإبداع.” .

من جانبه، صرّح السيد إتيان سانز دي أسيدو، المدير العام للجمعية الدولية للعلامات التجارية: “يمثل افتتاح مكتب INTA في دبي استجابة مباشرة للنمو المتزايد في أعداد أعضائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورغبتنا في تعزيز حضورنا في منطقة تتسم بالحيوية الاقتصادية والتنوع الثقافي. نحن ملتزمون بدعم جهود الدول في حماية حقوق العلامات التجارية، وسنركز على التدريب، ومكافحة التزوير، والمشاركة الفعالة في تطوير السياسات.”

وقالت هدى بركات، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية للعلامات التجارية (INTA) :“وجود INTA في قلب المنطقة خطوة نوعية تعزز الحوار الإقليمي حول قضايا الملكية الفكرية، وتفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات والممارسات الدولية. الإمارات كانت دوماً سبّاقة في دعم الابتكار، وافتتاح هذا المكتب فيها شهادة على ثقة المنظمات العالمية ببيئتها القانونية والتنظيمية.”

وأكدت جمعية الإمارات للملكية الفكرية استعدادها الكامل لدعم جهود المكتب الجديد في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر أماناً وعدلاً لحقوق الملكية الفكرية في المنطقة