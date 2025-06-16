جامعتا محمد بن زايد للعلوم الإنسانية و"بيمونتي أورينتالي" الإيطالية توقعان اتفاقية تعاون

روما في 16 يونيو/وام/ وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، اتفاقية تعاون مع جامعة بيمونتي أورينتالي الإيطالية من شأنها تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في المجالات الأكاديمية، وذلك ضمن رؤية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية للانفتاح على مؤسسات التعليم العالي إقليميا ودوليا، وتعزيز التبادل العلمي والأكاديمي وتوثيق الصلات المعرفية معها، وإبرام شراكات علمية تخدم مسيرة البحث العلمي في هذا الصدد.

وقع الاتفاقية من جانب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، سعادة الدكتور محمد راشد الهاملي رئيس مجلس الأمناء، والبروفيسور مينيكو ريزي رئيس جامعة بيمونتي أورينتالي وتهدف إلى دعم آفاق التعاون بين الجانبين، من خلال تطوير برامج أكاديمية وعلمية وبحثية مشتركة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

ونصت بنودها على أن يعمل الجانبان على تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بالجوانب الرقمية والإلكترونية، وإنجاز البحوث والدراسات والمقالات المشتركة ونشرها عبر المجلات والإصدارات التابعة لكل منهما، وتنظيم الندوات والفعاليات العلمية والثقافية وعقد المؤتمرات والحوارات حول الموضوعات المشتركة، إلى جانب الإصدارات والكتب والدوريات والبحوث باللغة العربية أو أية لغة أخرى متوفرة، وتبادل الزيارات المعرفية وإقامة الأنشطة المختلفة ومشاريع خدمة المجتمع، وإطلاق المبادرات التوعوية المتعلقة بها، إضافة إلى تمكين العاملين لديهما من المشاركة في التدريبات العملية لكل طرف وتوفير فرص التدريب المهني والعمل الصيفي لطلبة الطرف الأول حسب المجالات المتاحة للطرف الثاني.

وأكد سعادة الدكتور محمد راشد الهاملي أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن استراتيجية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وخططها للانفتاح على مؤسسات التعليم العالي إقليميا ودوليا، وتعزيز التبادل العلمي والأكاديمي وتوثيق الصلات المعرفية معها، وإقامة شراكات علمية تخدم مسيرتها في هذا الصدد.

وقال إن الجامعة تمضي قدما في هذا النهج انطلاقا من رؤيتها التي تهدف إلى دعم مسيرة البحث العلمي في دولة الإمارات والمنطقة والعالم أجمع وعبر عن التطلع إلى أن تشكل هذه الشراكة نموذجا للتكامل العلمي والثقافي، بما يعزز من موقع الجامعة مركزا أكاديميا وإنسانيا عالمي التأثير.

وأكد أن الاتفاقية تجسد التزام جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بتوسيع شبكة علاقاتها الدولية، وترسيخ مكانتها مؤسسة رائدة في دعم المعرفة، وتعزيز الحوار الثقافي والعلمي على الصعيدين المحلي والعالمي.

من جانبه أكد مينيكو ريزي أن الاتفاقية تستهدف ترسيخ التعاون بين الجانبين وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات العلمية والفكرية وتطوير برامج مشتركة تخدم القضايا ذات الاهتمام في المجالات العلمية والأكاديمية ووصفها بأنها انطلاقة لتعاون استراتيجي ومستقبلي بين الجامعتين.