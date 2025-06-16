"مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية"يستعرض أداءها المالي و مشاريعها التحولية

دبي في 16 يونيو/ وام/ استعرض مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال اجتماعه الثالث للعام الجاري الأداء المالي للمؤسسة ومستجدات المشاريع التحولية.

وناقش الاجتماع ، الذي عقد في مقر المؤسسة بدبي وترأسه سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس ادارة المؤسسة ، بحضور سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، والأعضاء عددا من البنود الاستراتيجية المدرجة على جدول أعماله، والتي تهدف إلى مواصلة تعزيز جودة الأداء المؤسسي واستدامة خدمات الرعاية الصحية في الدولة.

وتناول المجلس في اجتماعه عدداً من المحاور، أبرزها الاطلاع على الأداء المالي للربع الأول من عام 2025، وتقديم عرض شامل عن أبرز المؤشرات المالية والنتائج التشغيلية، لتحقيق مستويات أداء مستقرة تعكس كفاءة التخطيط المالي والإداري.

واستعرض المجلس توصيات لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة التطوير والتحسين، وبحث آليات تفعيلها ضمن منظومة العمل، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وتقليل المخاطر المؤسسية، إضافة إلى مناقشة مستجدات المشاريع التحولية وخطط التطوير المستقبلية، وذلك في ضوء أولويات المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.

ويواصل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عقد اجتماعاته الدورية حرصاً على متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية وضمان الحوكمة الفعالة، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي ويرسخ مكانة الإمارات في المؤشرات الصحية العالمية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031 "و"مئوية الإمارات 2071".