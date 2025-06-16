“بيليفينج” و”رولينغ كورت” يقودان خيول ميدان غدا في “رويال أسكوت”

لندن في 16 يونيو/وام/ تنطلق غداً فعاليات مهرجان "رويال أسكوت" الملكي لسباقات الخيل، بمشاركة عدد من الخيول التي برزت في كرنفال كأس دبي العالمي وسباقات ميدان، ضمن منافسات قوية تمتد على مدار خمسة أيام وتشمل ثمانية سباقات من الفئة الأولى "جروب 1".

ويشهد اليوم الافتتاحي للمهرجان سباق "كوين آن ستيكس" للفئة الأولى ويشارك فيه الجواد "كايرو"، وصيف سباق الراشدية في ديسمبر الماضي بمضمار ميدان، تحت إشراف المدربة أليس هاينز، في مواجهة قوية أمام أبرز المرشحين "روساليون" و"كارل سباكلر" الفائز بثلاثة سباقات من الفئة الأولى في الولايات المتحدة.

وفي سباق "كينغ تشارلز الثالث ستيكس"، تعود المهرة "بيليفينج" إلى الواجهة بعد فوزها المميز في سباق القوز سبرينت ضمن أمسية كأس دبي العالمي، إلى جانب الجواد "ريجينال" صاحب المركز الثالث في السباق ذاته.

وأكد المدرب جورج بوغي أن “بيليفينج” في أفضل حالاتها الفنية هذا الموسم.

ويمثل الجواد "رولينغ كورت" اسطبلات ميدان في سباق "سانت جيمس بالاس ستيكس" للفئة الأولى، بعد فوزه بلقبي "جميرا 2000 جينيز" في دبي و"2000 جينيز في نيوماركت.

وأرجع المدرب شارلي آبلبي انسحاب الجواد من سباق الديربي إلى الأرضية اللينة غير أنه أكد جاهزيته الكاملة لسباق أسكوت.

وتشارك خيول أخرى برزت في موسم دبي، منها "فروست آت دون" الفائز بسباق " ند الشبا تيرف سبرينت" لصالح المالك الإماراتي عبدالله المنصوري، و"أرابيان لايت" الفائز بكأس "لورد غليترز"، و"سندرلاز دريم بطلة ميدان العائدة بفوز في نيوماركت، والتي تتصدر ترشيحات "دوق كامبريدج ستيكس".

ويخوض "تروالمان"، الذي شارك في ثلاثة سباقات "دبي غولد كب"، سباق "غولد كب" للفئة الأولى يوم الخميس المقبل، ساعياً لتعويض وصافة العام الماضي فيما يشارك "ذا فينغال ريفن"، وصيف "جميرا 2000 جينيز"، في سباق "بريتانيا هانديكاب".

ويُختتم الأسبوع الملكي يوم السبت المقبل بسباق "كوين إليزابيث الثانية جوبايلي ستيكس" للفئة الأولى وينافس فيه "سيمبول أوف أونور" الفائز بلقبي "الوصل ستيكس" و"دبي تروفي" بميدان وهو ضمن أبرز المرشحين.

ويشارك "وور سوكس"، ثالث "جميرا 2000 جينيز"، في سباق "غولدن غيتس ستيكس"، في أول ظهور للمدرب النرويجي نيلس بيترسن في مهرجان "رويال أسكوت".