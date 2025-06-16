مكتبة محمد بن راشد تهدي "إسكان" 1000 كتاب

دبي في 16 يونيو/وام/ أهدت مكتبة محمد بن راشد 1000 كتاب باللغتين العربية والإنجليزية إلى شركة "إسكان" التابعة لمجموعة سديرة والواقعة ضمن قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك في إطار مبادرة "طريق المعرفة" التي تستهدف تمكين المجتمع من الوصول إلى مصادر الثقافة والمعرفة وترسيخ عادة القراءة في المجمعات السكنية .

جرى تسليم الكتب خلال فعالية نُظمت في مكتبة محمد بن راشد بحضور علي التميمي مدير إدارة المكتبات في المكتبة وعيسى الحميري المدير العام لشركة "إسكان" وعدد من ممثلي الطرفين.

وأعربت "إسكان" عن شكرها لمكتبة محمد بن راشد على هذه المبادرة الثقافية التي تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع معرفي مستدام وتعزز نشر القراءة في البيئات السكنية .

ضمت الكتب المهداة مجموعة متنوعة من العناوين الثقافية والأدبية والتعليمية إلى جانب إصدارات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" المتوفرة بعدة لغات في خطوة تعكس التزام الطرفين بدعم المبادرات الوطنية لبناء مجتمع مثقف.

ومن المتوقع أن يستفيد من المبادرة نحو 100 ألف شخص يقيمون حالياً في المجمعات التي تديرها شركة "إسكان" .