سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل تخريج طالبات جامعة الشارقة

الشارقة في 16 يونيو/وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح اليوم، حفل تخريج طالبات درجة البكالوريوس بالجامعة دفعة ربيع 2025، البالغ عددهن 566 خريجة، وذلك بقاعة المدينة الجامعية.

استُهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات ، تلاه آيات عطرة من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، كلمةً وجه خلالها شكره لسمو رئيس جامعة الشارقة على تشريفه وحضوره حفل التخرج، ودعمه المستمر ومتابعته الحثيثة لمسيرة الجامعة وطلبتها، وهنأ خريجات درجة البكالوريوس وذويهن، مشيراً إلى أنه يوم قطاف ثمار العلم، الذي لم يكن ليتحقق إلا بإيمانهن برسالة العلم والتحصيل، وإصرارهن على بلوغ القمة، ودعم أسرهن، وأساتذتهن الأفاضل، وجامعة لم تبخل عليهن بشيء.

وأشارعجمي إلى أن جامعة الشارقة تحتفل اليوم بتخرج كوكبة مميزة من طالبات الكليات المختلفة بالجامعة، والتي تجسد ركائز البناء الحضاري، والتنمية الوطنية، وتميز المستقبل، موضحاً أن هذا الحفل يعد ختام سلسلة احتفالات التخرج لهذا العام وتطرق إلى أبرز الأرقام التي حققتها الجامعة منذ تأسيسها على يد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في عام 1997 حيث تخرج منها أكثر من 48 ألف خريج وخريجة، يشغلون اليوم مواقع قيادية، ويسهمون في تنمية مجتمعاتهم داخل الدولة وخارجها.

وأوضح أن 65٪ من طلبة الجامعة وخريجيها من الطالبات وهوما يعبر عن الدور المحوري للمرأة ووزنها النوعي في نسيج الجامعة ومسيرتها.

وأشار عجمي إلى أن جامعة الشارقة تنسق بشكل تكاملي وبنَّاء مع مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، والتي تندرج تحت مظلة مجلس الشارقة للتعليم العالي، وتسهم بفاعلية وقوة في تحقيق رؤية إمارة الشارقة ودولة الإمارات، في تنفيذ المشروعات والأنشطة النهضوية، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع الهيئات والوزارات الاتحادية المعنية، مؤكداً حرص الجامعة على التواصل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حول العالم لضمان تميز وجودة وحداثة برامجها وأنشطتها، ومواكبة المستجدات والتطورات والتقنيات المتسارعة، ليعود بالفائدة المباشرة على المجتمع وتنميته، والإسهام الفعال في تحليل قضاياه وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتميز واستدامة الأداء.

وخاطب مدير جامعة الشارقة الخريجات قائلاً : "لقد كانت رحلتكن في رحاب هذه الجامعة، حافلة بالعلم والمعرفة، تميزت بالإصرار والاجتهاد، واستندت إلى قيم راسخة في طلب العلم، والإتقان، والطموح نحو مستقبل مشرق، إن تخرجكن اليوم ليس نهاية المطاف، بل بداية عهد جديد تتحملن فيه مسؤولية الإسهام الفاعل في بناء الوطن ورفعة المجتمع، ولقد تميزت كل كلية من كلياتكن بإسعام فاعل في خدمة المجتمع وتطويره، في مجالات هامة لا غنى لأي مجتمع عنها.

ووجه شكره وتقديره لأعضاء الهيئة التدريسية على كل ما قدمموه من علم وتوجيه، وما غرسوه من قيم ومهارات، وكانوا نعم القدوة والمربي.

وألقت الخريجة حفصة عبد الناصر عمر من كلية الهندسة، كلمة الخريجات معبرةً عن فرحتها الكبيرة بهذا اليوم وأكدت أن التعب يُثمر، وأن كل خطوة بثبات تُزهر، وأن الطريق مهما طال، فنهايته نور ومجد يستحق، مهنئةً الخريجات.

ووجهت الشكرإلى صاحب السمو حاكم الشارقة الذي كان للعلم أبا، وللنهضة ربانا وللفكر جناحا يحلق بالأجيال نحو الآفاق.

وثمنت حفصة عبدالناصر جهود سمو رئيس جامعة الشارقة، الذي لم يرها مجرد مبان وقاعات، بل كان يراها منجما للعلم، ومهداً للطموح، مشيرة إلى أن رسائل سموه كانت استثنائية يستمد منها العزم.

وسلم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الشهادات للخريجات من حميع برامج البكالوريوس في كليات الشريعة والدراسات الإسلامية، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والفنون الجميلة والتصميم، والاتصال، والعلوم، والحوسبة والمعلوماتية، والسياسات العامة، مباركاً سموه للخريجات ومتمنياً لهن التوفيق في حياتهم المقبلة.