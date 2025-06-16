"علاقات الشارقة" وقنصلية الكويت تبحثان العلاقات الثقافية والتعليمية

الشارقة في 16 يونيو / وام / بحث الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة خلال لقائه اليوم بمقر الدائرة سعادة خالد عبدالرحيم الزعابي القنصل العام لدولة الكويت في دبي والمناطق الشمالية تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين خاصة في المجالات الثقافية و التعليمية و التنسيق الدبلوماسي .

حضر اللقاء السيد خالد الفارسي الملحق الدبلوماسي في القنصلية العامة لدولة الكويت و الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة .

و أكد الشيخ فاهم القاسمي أهمية هذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين مشيراً إلى أن اللقاء يُشكل فرصة لتعزيز التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الجانبان سُبل دعم الطلبة الكويتيين الدارسين في جامعات الشارقة حيث أشاد سعادة القنصل العام بما توفره إمارة الشارقة من بيئة تعليمية متكاملة للطلبة وعائلاتهم خلال إقامتهم أو زياراتهم مؤكداً أهمية استمرار التعاون لتسهيل الإجراءات ذات الصلة بما في ذلك خدمات التأمين الصحي.

وفي ختام اللقاء كشف الشيخ فاهم القاسمي عن التحضير لزيارة وفد رسمي من إمارة الشارقة إلى دولة الكويت الشقيقة خلال العام الجاري في إطار توطيد العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات.