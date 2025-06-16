هيئة الشارقة للمتاحف تفتح باب التسجيل لـ "مخيم إجازة سعيدة" لصيف 2025

الشارقة في 16 يونيو / وام / أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن إطلاق دورة جديدة من مخيمها الصيفي السنوي "مخيم إجازة سعيدة" لعام 2025، والذي يُنظم خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين في خمسة من متاحف الشارقة، مستهدفاً الأطفال من مختلف الأعمار عبر مجموعة من الفعاليات التفاعلية والتجارب التعليمية، داعية إلى التسجيل المسبق للراغبين في الانضمام.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الهيئة الرامية إلى توفير بيئة تعليمية شاملة ومحفزة، تتيح للأطفال فرصة الاستكشاف والتعلّم والنمو من خلال أنشطة تجمع بين الترفيه والمعرفة، وتسهم في تعزيز الإبداع وتنمية مهارات التفكير النقدي والفضول العلمي.

ويستضيف متحف الشارقة للآثار برنامج "مهن أجدادي" و"مستقبلي غداً" للأطفال من عمر 7 إلى 9 سنوات، خلال فترتين في شهر يوليو، حيث يتعرف المشاركون على مهن الأجداد مثل الزراعة وصناعة الفخار والصيد والتجارة، من خلال أنشطة تعليمية تفاعلية.

كما يقدم متحف الشارقة للحضارة الإسلامية برنامج "بأيدينا نبدع" للفئة العمرية من 10 إلى 12 سنة، خلال الفترة من 14 إلى 24 يوليو، ويشمل ورشاً فنية تفاعلية في مجالات الفسيفساء، فن الأحجار، الخشب، النسيج، وتزيين السيوف والخناجر.

أما مربى الشارقة للأحياء المائية، فينظم برنامجاً للأطفال من 9 إلى 12 سنة، خلال الفترة من 28 يوليو إلى 7 أغسطس، يتضمن تجربة تعليمية فريدة لاستكشاف الشعاب المرجانية والأسماك المحلية والكائنات البحرية النادرة، في إطار رحلة بحرية تفاعلية تثري معارف المشاركين وتنمي شغفهم بالحياة البحرية.

ويستضيف متحف الشارقة العلمي فعاليات مخصصة من 28 إلى 31 يوليو للأطفال من 7 إلى 9 سنوات، ويتضمن ورشاً مثل "مصنع الألوان"، "ألحان وأصوات"، و"الطباخ الصغير"، فيما يقام الأسبوع الثاني من 4 إلى 7 أغسطس للأطفال من 10 إلى 12 سنة، ويشمل أنشطة حول الفضاء، الكيمياء، الذكاء الاصطناعي، وصناعة العطور.

ويقدّم متحف الشارقة البحري برنامج "مغامرات بحرية" من 4 إلى 14 أغسطس للأطفال من 6 إلى 12 سنة، ويضم أنشطة متنوعة مثل التنقيب عن الكنوز، استكشاف السفن، تجارب الصيد، تذوق الأطباق الإماراتية، وصناعة شموع عطرية بالأعشاب.

ودعت هيئة الشارقة للمتاحف الجمهور إلى المبادرة بالتسجيل في برامج المخيم، التي تعكس التزامها بتحويل المتاحف إلى منصات تعليمية نشطة خلال العطلة الصيفية، تسهم في إعداد جيل من المبدعين والعلماء والمؤرخين وحماة البيئة.