وكالة الفضاء اليابانية تختار مشروعاً طلابياً من جامعة الإمارات للمشاركة في " تجربة انعدام الجاذبية "

العين في 16 يونيو/وام/ اختارت وكالة الاستكشاف الفضائية اليابانية ( JAXA )مشروعاً لفريق من طلبة قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة بجامعة الإمارات العربية المتحدة بعد أن تم ترشيحه من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء، للمشاركة في البرنامج الآسيوي المرموق " تجربة انعدام الجاذبية" الذي سيتم تنفيذه في محطة الفضاء اليابانية الدولية، في النصف الثاني من العام الحالي.

وأشار الدكتور وليد أحمد، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ، والمشرف على فريق العمل، إلى أن اختيار فريق جامعة الإمارات من قبل هذه المؤسسة البحثية المرموقة والمتخصصة في مجالات علوم الفضاء، جاء نتيجة جهود كبيره بذلها فريق العمل على مدار فصلين دراسيين، حيث ضم الفريق كلاً من : حمدان المقبالي، أكيو نجار، عهود الكعبي، حصة الغيثي، مريم النعيمي، وديمة النعيمي .

وقام الفريق بإجراء البحوث النظرية والمدعمة بالتجارب العملية والمحاكات باستخدام البرامج الهندسية لاختيار المشروع تحت عنوان" دراسة الحركة التوافقية وتأثيرها في شبه انعدام الجاذبية" حيث سيتم طرح المشروع الذي تم اختيارة من ضمن تنافس شمل 500 جامعة عالمية، ووقع الاختيار على بحث طلاب جامعة الإمارات لما يتمتع به من معلومات وأفكار جديدة تطرح لأول مرة ،مما يشكل حالة نوعية في البحث العلمي ،ويعزز من دور ومكانة جامعة الإمارات العربية المتحدة ،كمؤسسة بحثية رائدة، وما تمتع به من بنية بحثية ومتكاملة.

وتجسد هذه المشاركة دور الجامعة الريادي في رفد المجتمع بأبحاث ومشاريع رائدة في كافة المجالات وخاصة مجال علوم الفضاء، وتمثل علامة فارقة لمساهمة الجامعة النوعية والفعالة لاستشراف مستقبل استكشاف الفضاء .