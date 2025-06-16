5 برامج ضمن مبادرة "صناع الأثر" لتأهيل 250 صانع محتوى وصحفياً متخصصاً بالشأن الإنساني والتنموي

دبي في 16 يونيو/وام/ أطلق "مجلس الشؤون الإنسانية الدولية" 5 برامج لتأهيل 250 صانع محتوى وصحفياً متخصصاً بالشأن الإنساني والتنموي وذلك ضمن مبادرة "صُناع الأثر" التي أطلقها المجلس بتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس المجلس رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، وبالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، وإحدى شركات مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات.

تستهدف المبادرة - التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري - تأهيل 250 صانع محتوى من العاملين في ميدان الصحافة المتخصصين في الشأن الإنساني، ممن يمتلكون الشغف في صناعة المحتوى الرقمي حول المبادرات والبرامج الإنسانية لتعزيز قدراتهم على فهم وكتابة البيانات الصحفية التي تعكس الجهود الإنسانية، وطرق السرد القصـصي المختلفة، لتناسب مختلف القوالب الصحفية والوسائل المستخدمة في النشر، وتمكنهم من تقديم محتوى إنساني هادف بأساليب متطورة، يسهم في إيصال رسالة إعلامية إنسانية لقطاعات واسعة من المتابعين.

تتضمن محاور البرامج المنعقدة تحت مظلة مبادرة “صناع الأثر” والتي يشارك فيها ويقدمها خبراء متخصصون في الشؤون الإنسانية وصانعو محتوى عالميون تدريب المنتسبين على السرد القصصي الإبداعي وكتابة السيناريو، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، وسرد تجارب صناع المحتوى في مجال المبادرات الإنسانية من دولة الإمارات والوطن العربي ومختلف أنحاء العالم.

وأوضح حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد، أن إثراء المحتوى الإعلامي والرقمي المرتبط بمختلف المجالات الإنسانية، يجب أن يكون من الأولويات العالمية في وقتنا المعاصر، خصوصاً أنها تلامس الحياة اليومية للكثير من المجتمعات والشعوب المتطلعة إلى الحصول على خدمات ومشروعات إنسانية وتنموية مستدامة، تستفيد منها جميع الشرائح والفئات من الرجال والنساء والأطفال من جهة، وتساعد في توفير الاحتياجات الضرورية والمتطلبات الحياتية الأساسية من جهة أخرى.

وقال إن أكاديمية الإعلام الجديد تسعى بالتعاون مع شركائها إلى مواصلة جهودها ومساعيها لتقديم الدعم لصناع المحتوى الموهوبين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكينهم من تقديم رسالتهم بشكل احترافي يسهم في تطوير المجتمعات ورقيها وتنميتها، ومن شأن مبادرة (صناع الأثر) أن تثري محتوى صانعي المحتوى وتلبي تطلعات متابعيهم في الاستفادة مما يقدمونه.

تتضمن مبادرة "صناع الأثر" خلال العام الجاري، 5 برامج تدريبية، تبدأ مع برنامج “مهارات المتحدث الرسمي والظهور الإعلامي وإدارة الأزمات إعلامياً” والذي يعقد في الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري، ويتضمن شرحاً مفصلاً حول الصفات التي يجب أن يتمتع بها المتحدث الرسمي الفعّال وآليات نجاحه، وأسس التعامل مع وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، يليه برنامج "صحافة التأثير الإنساني"، الذي ينعقد في دبي في الفترة من 23 إلى 26 يونيو، ويتضمن مزيجاً من المعرفة النظرية والأنشطة العملية لتطوير مهارات الصحافة الإنسانية، بهدف التعريف بالصحافة الإنسانية وتمكين المشاركين من فهم وكتابة البيانات الصحفية التي تعكس الجهود الإنسانية، وطرق السرد القصصي المختلفة التي تبرز التأثير الأخلاقي للكتابة الإنسانية والتوازن بين الإحساس والمهنية.

ومن ضمن برامج المبادرة أيضاً، برنامج "صناع محتوى التأثير الإنساني"، بنسختيه العربية، والتي تعقد في الفترة من 4 إلى 28 أغسطس، والإنجليزية، التي تعقد في الفترة من 3 إلى 20 نوفمبر، والذي يهدف إلى استقطاب وتطوير مهارات صناع محتوى إنساني من المنطقة العربية والعالم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإنتاج محتوى إبداعي يعكس المبادرات الإنسانية، ويتضمن شرحاً مفصلاً عن أساليب السرد القصصي وكتابة السيناريو، ومقاطع الفيديو والمونتاج، بالإضافة إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإنساني. بالإضافة إلى برنامج "صناع محتوى التأثير الإنساني – بالشراكة مع مركز الشباب العربي" والذي ينعقد في الفترة من 8 إلى 25 ديسمبر باللغة العربية، عن بُعد من خلال تقنية الفيديو، ويستهدف صناع المحتوى من الدول العربية.

يذكر أن عدد المشاركين في النسخة العربية من برنامج "صناع محتوى التأثير الإنساني" يبلغ 50 منتسباً في حين تستقطب النسخة الإنجليزية العدد نفسه من المشاركين، أما نسخة البرنامج التي تعقد عن بعد بتقنية الفيديو فمن المقرر أن تستقطب 100 مشارك، بينما يبلغ عدد المشاركين في برنامجي "مهارات المتحدث الرسمي والظهور الإعلامي وإدارة الأزمات إعلامياً" و"صحافة التأثير الإنساني" 25 مشاركاً لكل منهما.