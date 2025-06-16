عبدالله المصعبي رئيساً تنفيذياً لـ "أدنوك للحفر"

أبوظبي في 16 يونيو/وام/ أعلنت شركة "أدنوك للحفر" اليوم أن مجلس إدارتها وافق على تعيين عبدالله عطيه المصعبي، رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة خلفاً لعبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس الحالي للشركة، والمخطط أن يتقاعد مع نهاية هذا العام بعد أكثر من 45 عاماً من الخدمة في "أدنوك" و"أدنوك للحفر".

وسيواصل “الصيعري” تقديم الدعم للشركة في دوراستشاري حتى نهاية العام لضمان استمرارية الأعمال والانتقال السلس للمهام الإدارية.

بهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك ورئيس مجلس إدارة أدنوك للحفر: "نتقدم بخالص الشكر والتقدير لعبدالرحمن عبدالله الصيعري لما قدمه من خدمات متميزة لكلٍ من ’أدنوك‘و’أدنوك للحفر‘ على مدار أكثر من أربعة عقود، ومساهمته في تحقيق نقلة نوعية في الشركة لتصبح من أكبر مزودي الخدمات لقطاع الطاقة على مستوى العالم وأكثرهم استفادة من التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى التزامه بضمان التميز التشغيلي، وتطبيق إجراءات السلامة، وبناء مهارات الكوادر والكفاءات الوطنية لترسيخ أسس قوية للنجاح المستدام". وأضاف: “يُسرُّنا الترحيب بعبدالله عطيه المصعبي رئيساً تنفيذياً لشركة ’أدنوك للحفر‘ والذي يمتلك خبرة عميقة في الجوانب التشغيلية والإدارية على امتداد سلسة القيمة في ’أدنوك‘، تؤهله لتنفيذ استراتيجية ’أدنوك للحفر‘ التي تركز على تحقيق المزيد من النمو وتعزيز الربحية وخلق قيمة طويلة الأمد، مع ضمان استمرار الأداء المتميز والارتقاء بمعايير الكفاءة عبر جميع العمليات وكلنا ثقة بأن شركة ’أدنوك للحفر‘ستستمر تحت إدارته في تحقيق نتائج متميزة لمساهميها ولدولة الإمارات ولقطاع الطاقة بشكل عام". يمثل تقاعد عبد الرحمن الصيعري تتويجاً لمسيرة مهنية متميزة امتدت لأكثر من 45 عاماً في مجموعة “أدنوك” وخلال فترة توليه منصب المدير التنفيذي لشركة " أدنوك للحفر"، قاد الشركة لتحقيق نقلة نوعية، من أبرز محطاتها الإدراج الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث حظي سهم الشركة بإقبال قياسي، وتمت تغطيته 31 مرة وهو رقم قياسي في حينه.

كما تحولت "أدنوك للحفر" تحت إدارته إلى شركة خدمات طاقة متكاملة عالية الأداء، مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة وتركز على المستقبل.

ويمتلك الرئيس التنفيذي الجديد لـ "أدنوك للحفر"،عبدالله عطيه المصعبي خبرة واسعة في قطاع الطاقة،ومسيرة مهنية متميزة في المهام التنفيذية وخلق وتعزيز القيمة للمساهمين وتولى سابقاً مهمة الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز الحامض"، ومهمة الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتكرير".

عُرفت قيادته برؤية استراتيجية حققت التميز التشغيلي، ودعمت التحول المؤسسي، وأسهمت في دفع عجلة النمو المستدام عبر محفظة أعمال "أدنوك" في دائرة التطوير والاستكشاف والإنتاج ودائرة التكريروالتصنيع والتسويق والتجارة وتُعد خبرته الواسعة في إدارة العمليات المعقدة ودفع التوسّع الاستراتيجي عاملاً محورياً سيُسهم في دعم نمو "أدنوك للحفر "وتحقيق طموحاتها المستقبلية. وتظل “أدنوك للحفر”ملتزمة بمكانتها الريادية في القطاع وتسعى إلى تسريع تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية والتي تشمل التوسع الإقليمي، وإدماج التكنولوجيا المتقدمة في أعمالها، وتعزيز النمو المستدام.