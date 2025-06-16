جمارك رأس الخيمة تطلق أول شحنة عبور بري بنظام التير "TIR" نحو بولندا عبر شبكة دولية

رأس الخيمة في 16 يونيو / وام / أعلنت دائرة جمارك رأس الخيمة انطلاق أول شحنة عبور بري "ترانزيت" باستخدام نظام النقل الدولي للبضائع TIR من جمرك المناطق الحرة الشمالية في الإمارة باتجاه بولندا مرورا بعدة دول أوروبية وآسيوية عبر شبكة طرق دولية.

يمثل هذا الإنجاز محطة استراتيجية ضمن جهود جمارك رأس الخيمة لتفعيل نظام TIR بالتعاون مع جمارك الإمارات والاتحاد الدولي للنقل البري "IRU" بما يعزز من فاعلية النظام في تسريع وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود، ويدعم توجهات الدولة نحو تعزيز التكامل اللوجستي والتجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد سعادة الدكتور راشد راشد المحرزي مدير عام جمارك رأس الخيمة أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدائرة بدعم رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لتسهيل حركة التجارة الدولية، مشيرا إلى أن تفعيل نظام التير يشكل دعامة رئيسية في تعزيز تنافسية الإمارات على خارطة العبور العالمي ويؤكد جاهزية البنية التحتية واللوجستية للدولة في دعم التجارة العابرة.

وأوضح المحرزي أن جمارك رأس الخيمة تعمل على توسيع نطاق تطبيق النظام بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، لتكون الإمارة نقطة انطلاق موثوقة وفعالة تربط بين أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، خاصة من خلال المناطق الحرة والمنافذ الحدودية الأخرى.

يذكر أن نظام TIR يعد من أكثر أنظمة العبور الجمركي كفاءة وأمانا على مستوى العالم، ويسمح بنقل البضائع عبر عدة دول دون الحاجة لإعادة التفتيش الجمركي في كل دولة عبور، مما يختصر الزمن ويقلل التكاليف ويعززتدفق التجارة العالمية.