"الخارجية " تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام نيبال

دبي في 16 يونيو /وام/ تسلم راشد عبدالله القصير نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي البراءة القنصلية لسعادة هاري براساد أوداري قنصل عام نيبال في دبي والإمارات الشمالية وذلك بمقر المكتب بدبي.

ورحب القصير بالقنصل العام النيبالي بمناسبة تعيينه وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط البلدين الصديقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.