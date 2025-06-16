حاكم عجمان وولي عهده يشهدان حفل تخريج الفوج الثاني من "دفعة عام 2025" لطلاب جامعة عجمان

عجمان في 16 يونيو/ وام / شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج الفوج الثاني من «دفعة عام 2025» من طلبة جامعة عجمان، والذين تجاوز عددهم 300 خريج، وذلك صباح اليوم في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بالحرم الجامعي، وسط أجواء غمرتها الفرحة والفخر.

وبدأت مراسم الحفل بوصول صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقوه إلى قاعة الاحتفال، حيث عُزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تلاوة آياتٍ كريمة من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو يلخّص رسالة الجامعة وأبرز إنجازاتها.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على المستوى الرفيع الذي حققه التعليم العالي في دولة الإمارات، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان هو الثروة الحقيقية، وأن خريجي اليوم هم ركيزة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله".

وأشار سموه إلى أن جامعة عجمان باتت منارة أكاديمية وفكرية تسهم في دعم المسيرة التنموية بفضل خريجيها المتميزين، مثمناً جهود مجلس الأمناء والإدارة والهيئة التدريسية في ترسيخ مكانة الجامعة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقدم سموه التهاني والتبريكات للطلاب الخريجين وأسرهم، مؤكدا ان تخرجهم اليوم هو بدايةُ الطريق نحو حياة مهنية حافلة بالتجارب والعطاءِ الحقيقي متمنيا التوفيق للخريجين في مستقبلهم العلمي والعملي في مختلف ميادين العمل والإبداع.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إن جامعة عجمان وهي تحتفل بتخريج الفوج الثاني من «دفعة عام 2025»، فإنها تسهم في التنمية البشرية ودفع مسيرة البحث العلمي وتلبية احتياجات المجتمع من الكوادر العلمية المؤهلة في مختلف التخصصات، مثمنا مسيرة الجامعة وما قدمته من أفواج علمية متسلحة بسلاح المعرفة والثقافة والقيم، مما رسّخ من مكانتها داخليا وخارجيا وعزز من تميزها العلمي والأكاديمي.

وثمّن سموه الجهود التي ظلت تبذلها قيادتنا الرشيدة في سبيل تعليم المواطن والاهتمام الذي توليه للطلاب الذين يشكلون عنصراً فاعلاً في حركة التنمية الشاملة وفي قطاعات التغيير في المجتمع من أجل تشييد دولة تزدهر بنور العلم والمعرفة.

حضر مراسم حفل التخريج الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، عضو مجلس أمناء الجامعة، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وعمداء الكليات والأساتذة، وأولياء أمور الطلبة الخريجين، وضيوف الجامعة من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وألقى الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، كلمة عبّر فيها عن جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم عجمان، مثمنًا دعمه المتواصل لمسيرة الجامعة، وقيادته الحكيمة التي كان لها دور محوري في تحقيق رؤية الجامعة وأهدافها الاستراتيجية.

وأشاد بالدعم المتواصل والرؤية الطموحة التي يتبناها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، في ترسيخ بيئة تعليمية تنافسية تُعزز ثقافة البحث العلمي والابتكار، وتسهم في غرس قيم المسؤولية المجتمعية، بما يمكّن الشباب من تطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم بثقة وكفاءة.

كما ألقى الخريج عبدالله حسين الرميثي كلمة الخريجين عبّر فيها عن اعتزازه وزملائه بما حصّلوه من علم ومعرفة، موجهاً الشكر إلى قيادة الدولة وإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور على دعمهم المتواصل.

وكرّم صاحب السمو حاكم عجمان، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خريجي الدراسات العليا وأوائل الكليات، فيما واصل سمو ولي عهد عجمان، برفقة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وسعادة الدكتور كريم الصغير، توزيع الشهادات على جميع الخريجين. كما قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي درع الجامعة لصاحب السمو حاكم عجمان فيما اختُتم الحفل بتقديم درع مماثل إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

ويأتي هذا الاحتفال تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة، وتجسيداً لالتزام جامعة عجمان بصفتها مؤسسة تعليمية غير ربحية بإعداد كوادر مؤهلة قادرة على دفع عجلة التنمية في دولة الإمارات والعمل بفاعلية في ميادين الابتكار والمعرفة.