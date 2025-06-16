طقس الغد صحو نهارا رطب ليلا

أبوظبي في 16 يونيو/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام غائما جزئياً أحياناً، رطبا ليلاً وصباح الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية – شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب ليلاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:13 والمد الثاني عند الساعة 04:21 و الجزر الأول عند الساعة 11:03والجزر الثاني عند الساعة 22:38.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:57 والمد الثاني عند الساعة 01:48 و الجزر الأول عند الساعة 20:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 30 80 20

دبي 42 32 80 20

الشارقة 43 29 80 20

عجمان 40 31 80 20

أم القيوين 41 28 80 30

رأس الخيمة 45 30 75 20

الفجيرة 43 33 80 20

العـين 47 31 50 10

ليوا 48 28 85 10

الرويس 44 29 90 25

السلع 48 27 90 25

دلـمـا 42 30 75 30

طنب الكبرى / الصغرى 38 29 75 30

أبو موسى 38 29 85 35

