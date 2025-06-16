جمعية الناشرين الإماراتيين تؤكد التزامها باستدامة صناعة النشر وترسيخ مكانتها

الشارقة في 16 يونيو/وام/ استعرض مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين خلال اجتماعه أمس وهو الثاني ضمن دورته التاسعة مجموعة من الملفات التي تعكس التزام الجمعية بتعزيز استدامة قطاع النشر الإماراتي وترسيخ مكانته إقليمياً وعالمياً عبر تمكين الناشرين المحليين وفتح آفاق جديدة أمامهم ضمن الأسواق الدولية.

استعرض المجلس أهم إنجازات الجمعية في عام 2024 والنصف الأول من العام 2025 واطلع على خطة عمل النصف الثاني من العام الجاري والمشاركات الثقافية القادمة في معارض الكتب الدولية ومن أهمها معرض بكين الدولي للكتاب.

وجدد المجلس التزامه بدوره في دفع عجلة نمو وازدهار قطاع النشر في الدولة وتعزيز استدامته عبر تمكين الناشرين الإماراتيين وفتح قنوات مباشرة مع المؤسسات والهيئات العالمية ذات الصلة وبحث سبُل التعاون المشترك ومد جسور التعاون الأدبي مع ناشرين من دول العالم من خلال لقاءات مباشرة لبيع وشراء حقوق النشر والترجمة مشدداً على مواصلة المسيرة الثقافية التي تقودها جمعية الناشرين الإماراتيين منذ تأسيسها.

وقالت أميرة بوكدرة رئيسة مجلس إدارة الجمعية إن الاجتماع محطة مهمة لرسم ملامح المرحلة المقبلة التي نطمح من خلالها إلى توسيع نطاق التأثير الثقافي الإماراتي على خارطة النشر الدولية والنهوض بالقطاع بما ينعكس إيجاباً على تنمية الاقتصاد الإبداعي في الدولة بوصفه ركيزة أساسية في رؤية الإمارات لمستقبل أكثر تنوّعاً واستدامة.

وأضافت أن الجمعية ملتزمة بمواصلة العمل وفق توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين التي نستلهم منها الإصرار والابتكار في كل خطوة نخطوها نحو تعزيز المشهد الثقافي الوطني ونستمد منها الحافز لمواصلة البناء على ما تحقّق وابتكار مسارات جديدة لتعزيز قدرة الناشرين الإماراتيين على المنافسة والتأثير عالمياً.