مقتل 45 امرأة وطفلًا وإصابة 75 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على إيران

طهران في 16 يونيو/وام/ أعلنت إيران أن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفتها أسفرت حتى الآن عن مقتل 45 امرأة وطفلًا وإصابة 75 آخرين بجراح.

ونقلت “وكالة تسنيم الدولية للأنباء” عن فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قولها في تصريحات تلفزيونية إن حكومة بلادها ملتزمة بتقديم معلومات دقيقة إلى الشعب داعية المواطنين إلى عدم التجمهر عند مواقع الأحداث حفاظًا على سلامتهم وتسهيلًا لعمل فرق الإغاثة والإنقاذ.

وأضافت أن بعض محطات مترو الأنفاق فُتحت الليلة الماضية لتوفير إيواء طارئ للمواطنين وأن هناك ترتيبات لفتح محطات إضافية لهذا الغرض.

وعن حركة الخروج من العاصمة طهران قالت:"نحترم قرار المواطنين بالخروج، لكننا نطلب منهم التعاون الكامل مع عناصر شرطة المرور والالتزام بتعليماتهم لضمان سلامة الجميع".

وحذرت المواطنين الإيرانيين من الانسياق وراء الشائعات أو الرسائل النصية التي تدعو إلى إخلاء المدن موضحة أن الخدمات العامة مستمرة، فيما تم تعليق بعض الأنشطة مثل سوق الأسهم حمايةً لأموال المواطنين بينما تواصل البنوك عملها كالمعتاد.

على صعيد متصل أعلنت القوات البرية الإيرانية أن وحدة الطائرات المسيّرة التابعة لها أطلقت عشرات من أنظمة الطائرات المسيّرة المزودة برؤوس حربية مضادة للتحصينات نحو أهداف في إسرائيل ردا على الهجمات الإسرائيلية ضد إيران.