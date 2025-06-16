شيخة النويس تؤكد أهمية توطين الحلول المتقدمة في تطوير المنتجات والوجهات السياحية

أبوظبي في 16 يونيو / وام / شاركت سعادة شيخة ناصر النويس الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 -2029، في معرض وملتقى “فيفا تِك 2025” الذي أقيم تحت شعار "الحدود الجديدة للابتكار"، بمشاركة دولية واسعة من صناع القرار وقادة الشركات ورواد الابتكار من مختلف أنحاء العالم واختتم أعماله أول أمس.

وزارت سعادتها جناح دولة الإمارات بالمعرض واطّلعت على أبرز المشاريع والابتكارات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية لاسيما المتخصصة في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به، وأشادت بالمنتجات والخدمات الرقمية التي ابتكرتها هذه الشركات ودورها في توفير حلول جديدة تسهم في خدمة المجتمع.

وأكّدت النويس خلال لقائها روّاد الأعمال الإماراتيين بالمعرض أهمية توطين التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الفندقية والوجهات السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرةً إلى أن التكنولوجيا باتت عنصراً رئيسياً لتقديم تجارب سياحية مميزة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح، وتعزيز تنافسية القطاع السياحي.

وقامت سعادتها بجولة في عدد من أجنحة الشركات العالمية المشاركة في المعرض والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ،والذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية واطّلعت على أحدث ما توصلت إليه هذه القطاعات من ابتكارات وتقنيات تسهم في إعادة تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي والسياحة الذكية.

يُذكر أن معرض "فيفا تك" أكبر حدث تكنولوجي وأكبر معرض للشركات الناشئة في أوروبا، وتحظى نسخة العام الحالي من المعرض بمشاركة دولية واسعة من صناع القرار وقادة الشركات ورواد الابتكار من مختلف أنحاء العالم واستقطبت نحو 165,000 زائر، وشارك فيها أكثر من 13,500 شركة ناشئة، إلى جانب 3,500 عارض و3,200 مستثمر مما يجعله منصة فريدة لتسريع الابتكار، وتبادل الأفكار، وبناء الشراكات الاستراتيجية.