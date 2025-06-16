"مؤسسة كلمات" تجمع 135 ألف درهم دعما لأطفال غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر

الشارقة في 16 يونيو/وام/ قدّمت مؤسسة كلمات المؤسسة غير الربحية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وتهدف إلى تمكين الأطفال من خلال تسهيل الوصول إلى الكتب والمعرفة تبرعاً بقيمة 135 ألف درهم لصالح حملة "تراحم - من أجل غزة" الإنسانية التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

يأتي مبلغ التبرع حصيلة لمبيعات مجموعة منتجات مستوحاة من التراث الفلسطيني للمبادرة التي أطلقتها المؤسسة بعنوان "نخيط أملاً لغزة" والتي حظيت بدعم مجتمعي واسع وشكّلت منصة للتضامن الإنساني مع أبناء غزة وتم تسليم التبرع رسمياً في فرع الهلال الأحمر الإماراتي في الشارقة في خطوة تؤكد التزام مؤسسة كلمات بتحويل الإبداع والعمل الجماعي إلى وسيلة لدعم المحتاجين.

وقالت آمنة المازمي مدير مؤسسة كلمات إن الاستجابة الواسعة لحملة “نخيط أملاً لغزة” كانت مؤثرة للغاية وعكست رغبتنا في تقديم الدعم العاجل وعبرت عن تضامن مجتمعنا الثابت مع أطفال غزة في هذه الأوقات العصيبة.

جمعت حملة "نخيط أملاً لغزة" بين الإبداع الثقافي والعمل الإنساني وتم إطلاقها تضامنا مع الشعب الفلسطيني لاسيما الأطفال الذين يعانون من آثار الحرب وتضمنت منتجات مستوحاة من رموز الثقافة الفلسطينية مثل نقشة الكوفية الشهيرة والتطريز الفلسطيني التقليدي.