ذهبيتان لمربط دبي في جولة الجياد العربية بفرنسا

كان - فرنسا في 16 يونيو/ وام/ تصدر مربط دبي للخيول العربية المحطة الخامسة من جولة الجياد العربية 2025 التي اختتمت أمس في مدينة "كان" بفرنسا بعد إحرازه لقبين ذهبيين عبر المهرة "دي نيران 2" والمهر "دي بركان".

وسجل البطلان نفس العلامة البارزة 92.64 نقطة، متفوقين على نخبة من أجمل الخيول العربية في واحدة من أقوى محطات الجولة التي تقام في الشرق الأوسط وأوروبا.

وينحدر "دي بركان" من نسل "إف إيه إل رشيم" والفرس "دي عجايب"، فيما تنتمي "دي نيران 2" إلى الفحل "دي سراج" والفرس "إيلي جهراء"، وأظهرت تألقًا استثنائيًا في أول ظهور لها.

وأعرب المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام والمدير العام لمربط دبي، عن سعادته بفوز المربط في المحطة الخامسة من جولة الجياد العربية، مشيدًا بمستوى التنظيم الذي يعكس تطور البطولة عالميًا، مؤكدا أن المنافسة كانت قوية خاصة في فئة المهرات والمهور.

من جانبه عبر عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي عن فخره بالإنجاز، معتبرًا أن الفائزَين يمثلان مستقبل الإنتاج المحلي، وينتظرهما المزيد من الإنجازات في مشاركات عالمية مقبلة.