جائزة الشارقة في المالية العامة تنظم منتدى إدارة الدين العام بإسطنبول

الشارقة في 16 يونيو/ وام/ تنظّم جائزة الشارقة في المالية العامة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، المنتدى الأول للمالية العامة بعد غد في فندق راديسون بلو شيشلي بمدينة إسطنبول التركية، تحت شعار"إدارة الدين العام في عالم متغيّر: إستراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية".

ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من قادة المؤسسات المالية وصنّاع القرار والخبراء الدوليين إلى جانب ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية بالحوكمة المالية.

ويُعد هذا المنتدى منصة فكرية رائدة تسلط الضوء على أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات الحديثة، والمتمثل في كيفية إدارة الدين العام في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المالية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

يهدف المنتدى، من خلال جلساته الحوارية وتجاربه الميدانية، إلى طرح رؤى إستراتيجية مبتكرة وتقديم نماذج فاعلة لإدارة الدين العام، مع التركيز على تحقيق التكامل بين السياسات المالية والعدالة في توزيع الموارد وتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار.

ويشكل المنتدى فرصة متميزة لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية، من خلال تبادل أفضل الممارسات، وبناء شراكات معرفية تسهم في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالمالية العامة، بما يتماشى مع التحولات المتسارعة في المشهدين المالي والاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي.