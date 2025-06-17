الروسي "تيمور أربوزوف" يحقق ذهبية تحت 81 كيلوغراما ببطولة العالم للجودو

موسكو في 17 يونيو /وام/ فاز اللاعب الروسي "تيمور أربوزوف" البالغ 21 عاما بالميدالية الذهبية والمركز الأول في وزن تحت 81 كيلوغراما، ضمن بطولة العالم للجودو لعام 2025، المقامة منافساتها حاليا في العاصمة الهنغارية بودابست، وذلك بعد تفوقه في النزال النهائي على الجورجي تاتو غريغالاشفيلي.

وفي وقت سابق، نجح مواطنه أيوب بلييف، البالغ من العمر 28 عاما، في الحصول على الميدالية البرونزية في فئة وزن تحت 61 كيلوغراما.

ويشارك الرياضيون الروس في البطولة تحت علم محايد وبصفة "رياضيين مستقلين"، وفقا لقرار الاتحاد الدُّوَليّ للجودو.