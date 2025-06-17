ديوا: 39 ألف مركبة كهربائية في دبي .. ونمو يتجاوز 23% في استخدام محطات "الشاحن الأخضر"

دبي في 17 يونيو / وام / أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مبادرة "الشاحن الأخضر" سجلت ارتفاعا بنسبة 23.6% في عمليات شحن المركبات الكهربائية خلال الربع الأول من العام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.

وقدمت الهيئة من خلال مبادرتها "الشاحن الأخضر" ما يزيد عن 39.159 ميجاوات ساعة من الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي منذ العام 2015 وحتى نهاية الربع الأول من العام 2025، ما أسهم في قطع ما مجموعه أكثر من 195 مليون كيلومتر باستخدام المركبات الكهربائية.

وشهدت دبي زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2015 حتى اليوم.

ووصل عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية الربع الأول من العام 2025 إلى 39 ألف مركبة، بارتفاع قدره 5.41% عن الربع الأول من عام 2024، وهو ما يؤكد بشكل ملموس نجاح خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، في بيان صادر عن الهيئة اليوم: ندعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر وتحقيق الحياد المناخي من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في مجال المركبات الكهربائية، انسجاماً مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وإستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030.

وارتفع عدد المسجلين في مبادرة "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية من 14 متعاملا في 2015 ليصل العدد إلى 20.903 متعاملين بنهاية الربع الأول من العام 2025.

ولدى دبي بنية تحتية متطورة تضم أكثر من 1,100 نقطة شحن للمركبات الكهربائية، منها محطات طورتها الهيئة ضمن مبادرتها الشاحن الأخضر، ومحطات طورها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من الهيئة، فيما تشهد المركبات الكهربائية إقبالاً متزايداً في دولة الإمارات .

وحسب استطلاع شامل أجرته شركة "تولونا" العالمية، تبيّن أن 73% من سكان الدولة يفضلون شراء السيارات الكهربائية، حيث تتوافر محطات "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في العديد من المواقع الحيوية في دبي.

ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء دبي بسهولة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، و14 منصة رقمية أخرى.

وتشمل أنواع المحطات التي قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتركيبها عدة أنواع هي، محطات الشاحن فائق السرعة، ومحطات الشاحن السريع، وشاحن الأماكن العامة، والشاحن الجداري.

وتتيح الهيئة للمتعاملين إنشاء حساب الشاحن الأخضر عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي أو عن طريق نظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز رعاية المتعاملين، مما يمكنهم من الاستفادة من محطات الشحن التابعة للهيئة في غضون ساعة من تسجيل المركبة، كما تتيح الهيئة لجميع المتعاملين، سواء كانوا مسجلين في مبادرة "الشاحن الأخضر" أم غير مسجلين، الاستفادة من الخدمة من خلال ميزة "خاصية الزائر".