"شراكة بين صحة أبوظبي و'بوهرنجر إنجلهايم' لتعزيز الابتكار العلمي"

أبوظبي في 17 يونيو /وام/ وقّعت دائرة الصحة – أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة "بوهرنجر إنجلهايم" العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية وذلك على هامش زيارة رسمية يجريها وفد من أبوظبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف هذه الشراكة الإستراتيجية إلى تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار في أبوظبي، عبر دعم المشاريع البحثية الرائدة وتوفير بيئة محفزة للتميّز العلمي بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي في مجالات علوم الحياة والابتكار الصحي.

شهد توقيع المذكرة سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وأسامة الحاج، المدير العام ورئيس قسم الأدوية البشرية في "بوهرنجر إنجلهايم" لمنطقة الشرق الأدنى ودولة الإمارات، ووقعها كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، وغالب الأحدب، رئيس الشؤون العامة والحكومية في الشركة.

وتتيح الشراكة للباحثين في أبوظبي الاستفادة من منصة OpnMe البحثية التابعة للشركة والتي توفر موارد وأدوات علمية متقدمة لدعم الباحثين في مواجهة التحديات البيولوجية المعقدة وتسريع وتيرة الاكتشافات الطبية.

وتشمل المنصة برامج مخصصة مثل Molecule to Order (M2O) ،Molecule for Collaboration (M4C) ،opn2EXPERTS (o2e) وopnTALENTS (o25)، وتوفر فرصاً للتعاون البحثي والتدريب والدعم للمواهب الناشئة.

وأكدت الدكتورة أسماء المناعي أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في دعم بيئة الابتكار والتكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي وقالت، معبرة عن تطلعها إلى تمكين الباحثين من الوصول إلى أدوات متقدمة تساعدهم على تطوير حلول طبية مبتكرة بما يعزز جودة الحياة ويخدم مستقبل الصحة.

من جانبه قال أسامة الحاج، إن الشراكة مع دائرة الصحة – أبوظبي تسهم في دعم مجتمع البحث العلمي في المنطقة وتمكين المبتكرين من الاستفادة من موارد منصة OpnMe لتحقيق نتائج صحية أفضل تعود بالنفع على المجتمعات.