أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة تلتقي ممثلي شركات فرنسية

أبوظبي في 17 يونيو /وام/ أكدت سعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، أن التكنولوجيا تمثل محوراً رئيسياً لتطوير قطاع سياحي مستدام ومسؤول على المستويين الإقليمي والعالمي، نظراً لأنها تؤدي دوراً هاماً في خلق نماذج سياحية مبتكرة قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.

وقالت خلال لقائها عدداًَ من ممثلي مجموعة من شركات تكنولوجيا السفر والسياحة الفرنسية الرائدة، إن السياحة تعمل على تحسين جودة الحياة مع الحفاظ على الخصوصية، وتسهم في توفير تجارب سياحية متميزة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم.

وناقشت النويس مع المشاركين في اللقاء، الذي عقد على هامش مشاركتها في معرض "فيفا تِك 2025" لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس تحت شعار "الحدود الجديدة للابتكار"، مستقبل تعزيز الابتكار والتقنيات المتقدمة في القطاع السياحي وأهمية استخدام الحلول الرقمية لدعم كفاءة الخدمات السياحية، وتعزيز جاهزية هذا القطاع الحيوي لمواكبة التغيرات التكنولوجية المستمرة.

وأكدت أهمية زيادة الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة من قبل القطاع الخاص لابتكار حلول رقمية ذكية تدعم استدامة السياحة، وإرساء بنية تحتية رقمية متكاملة تُعزز كفاءة العمليات السياحية.

ولفتت خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز الشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للسياحة والشركات والمؤسسات السياحية الخاصة، في ابتكار مبادرات ومشاريع سياحية جديدة تسهم في تسهيل التنقل والتواصل بين دول العالم وتحسين الكفاءة التشغيلية للوجهات السياحية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه القطاع السياحي مثل التغيرات المناخية والتغيرات المتعلقة بأنماط السفر والسياحة.