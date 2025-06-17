العين يعلن جاهزيته للقاء يوفنتوس الإيطالي في افتتاح مشواره بمونديال الأندية

واشنطن في 17 يونيو /وام/ يفتتح فريق العين مشواره في كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقا، بمواجهة فريق يوفنتوس الإيطالي الساعة الخامسة فجر "الخميس" المقبل بتوقيت الإمارات، في استاد أودي فيلد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة التي تضم أيضا مانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد الرياضي المغربي.

وتأهل العين للمشاركة في البطولة باعتباره بطلا للنسخة قبل الأخيرة من دوري أبطال آسيا، فيما تأهل يوفنتوس طبقا لتصنيفه وذلك بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتعد هذه المشاركة الثانية تاريخيا لنادي العين في كأس العالم للأندية، بعد ظهوره اللافت في نسخة 2018، التي بلغ فيها المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، ليسجل بذلك أول إنجاز خليجي في تلك البطولة.

وأوقعت القرعة العين في مجموعة تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد الرياضي المغربي.

وتحمل هذه المشاركة بعداً خاصاً، كونها تمثل الكرة الإماراتية في النسخة الموسعة من البطولة، ما يمنح اللاعبين حافزاً مضاعفاً لتقديم مستوى يليق بتاريخ نادي العين، ومكانته القارية، وتطلعات جماهيره.

وقال الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب العين إن الفريق يخوض هذه البطولة بذهنية تنافسية، مبنية على العمل الجماعي، لا على رهبة الأسماء.

ودعم فريق العين صفوفه خلال الفترة الماضية بثمانية لاعبين جدد، من بينهم خمسة مدافعين، هم المغربيون حسين رحيمي، ويحيى عبد الخالق، ونسيم الشاذلي، والمصري رامي ربيعة، إلى جانب الحارس البرتغالي روي باتريسيو، والسلوفيني مارسيل راتنيك، والنمساوي أديس ياشيتش، والأرجنتيني فاكوندو سابالا.

ويأمل الفريق في تحقيق انطلاقة إيجابية تمنحه دفعة قوية لمواصلة مشواره في البطولة.

وعبّر الباراجوياني، أليخاندرو روميرو كاكو، صانع ألعاب فريق العين، عن سعادته باقتراب انطلاق مشوار الفريق في البطولة العالمية، وقال إن الهدف واضح وهو القتال من أجل الشعار، والتأهل إلى الأدوار المتقدمة.

وأضاف: "متحمسون لمواجهة يوفنتوس، بعد أن مضت تحضيراتنا على أعلى درجات الجاهزية بجدية عالية من الجميع تحت قيادة المدرب فلاديمير إيفيتش، والعالم كله يترقب هذه البطولة، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا منها، كما أن علينا أن نلعب بشجاعة، وحماس حتى صافرة النهاية، ونحن مؤمنون بأنفسنا، وإذا داومنا على هذا النهج، فلدينا فرصة حقيقية في تحقيق أهدافنا".

من جانبه أعلن فريق يوفنتوس الإيطالي عن توقيع المدرب الكرواتي إيجور تودور، عقدا جديدا مع الفريق لمدة موسمين، مع خيار التمديد لعام إضافي، وذلك بعد حصول الفريق على المركز الرابع في الدوري الإيطالي وتأهله للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وبدأ فريق يوفنتوس استعداداته للمشاركة في البطولة والمباراة الافتتاحية أمام العين بخوض التدريبات في مدينة جرينبيرير الأميركية، والتي تبعد عن وسط واشنطن ما يقارب 300 كيلو متر، وتستغرق أكثر من ثلاث ساعات بالسيارة.

كما شهدت قائمة الفريق عودة الثنائي جليسون بريمر، وأركاديوز ميليك، اللذين غابا طوال الموسم الأخير من الدوري الإيطالي بسبب الإصابة، كما عاد أيضا كل من دانييلي روجاني، وفيليب كوستيتش، بعد انتهاء فترة إعارتهما، إلى أياكس أمستردام الهولندي، وفنربخشة التركي على الترتيب.

وكلف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم أمريكي، بإدارة مباراة العين ويوفنتوس، بقيادة الحكمة توري بينسو، للساحة، يعاونها على الخطوط، كل من بروك مايو، الحكم المساعد الأول، وكاثرين نيسبيت، الحكم المساعد الثاني، إلى جانب جان جاك ندالا، من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حكماً رابعاً.