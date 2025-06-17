"بيت الخير" تستقبل أكثر من 67 ألف رسالة تبرّع منذ بداية العام

دبي في 17 يونيو /وام/ استقبلت جمعية بيت الخير، منذ بداية عام 2025 الجاري، 67 ألفا و79 رسالة تبرع نصية، بإجمالي تبرعات بلغ مليونا و807 ألاف و985 درهما، ما يجسد روح العطاء والتكافل المجتمعي، ويدعم جهود الجمعية لتعزيز التواصل مع المجتمع وتشجيع المشاركة في مشاريعها الإنسانية، من خلال إتاحة خيارات متعددة للتبرع عبر المنصات الإلكترونية وفي مقدمتها الرسائل النصية القصيرة.

وأكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام "بيت الخير"، أن هذه المبالغ تعكس مدى أهمية التبرع عبر الرسائل النصية كوسيلة لتعزيز التفاعل بينها وبين أفراد المجتمع، لافتا إلى أن الجمعية تؤمن بضرورة توفير قنوات تبرع آمنة وسريعة وسهلة الوصول بما يتيح للجمهور فرصة المشاركة في العمل الإنساني بكل ثقة ويسر وراحة.

وقال إن هذه الطريقة أثبتت كفاءتها في تبسيط إجراءات التبرع؛ إذ بات بإمكان المتبرعين الإسهام في الأعمال الخيرية ومساندة المشاريع الإنسانية للجمعية في أي وقت ومن أي مكان.

وأشار إلى أن التبرع عبر الرسائل النصية يمثل رابطا إنسانيا مباشرا يصل بين نوايا الخير واحتياجات الفئات المستحقة بفضل ما توفره هذه الخدمة من شفافية ومرونة في الأداء، منوها بأن "بيت الخير" تخصص أرقاما للرسائل النصية القصيرة لدعم مشاريعها الخيرية الثابتة والموسمية وفقا لاحتياجات كل مرحلة وبما يواكب تطلّعات المتبرعين؛ إذ تستخدم هذه الأرقام في حملات مدروسة تستهدف تمويل مشاريع سقيا الماء والطعام للجميع والصدقة العامة والصدقة الجارية والمساعدات الطبية والتعليمية إلى جانب حملات شهر رمضان وعيد الأضحى وغيرها من المبادرات الإنسانية.

ودعا العوضي المحسنين إلى مواصلة دعم الجمعية عبر الرسائل النصية والمشاركة في صناعة الأثر الإنساني، لافتا إلى أن كل رسالة تفتح باب أمل وتحدث فرقا في حياة من هم بأمسّ الحاجة للمساعدة.