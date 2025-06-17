وفد من القنصلية الأمريكية يطلع على جهود "دبي لرعاية النساء" في دعم ضحايا الاتجار بالبشر

دبي في 17 يونيو / وام / اطلع وفد من القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على جهودها في دعم ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وجاءت زيارة وفد القنصلية العامة الأمريكية، الذي ضم شارون سير رئيسة قسم خدمات المواطنين الأمريكية وأسامة نجيب أخصائي أول في العلاقات السياسية والاقتصادية، بهدف التعرف على البرامج والمبادرات التي تقدمها المؤسسة لضحايا الاتجار بالبشر إلى جانب مناقشة توجهاتها المستقبلية في مجال الرعاية والتأهيل.

كان في استقبال الوفد، سعادة شيخة سعيد المنصوري المدير العام بالإنابة للمؤسسة برفقة شمس المهيري مدير إدارة التثقيف وخدمة المُجتمع، وعائشة المدفع مدير قسم الدراسات والبحوث، ومجد النعيمي أخصائي اختبارات نفسية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وموظفات الإدارات المتخصصة في المؤسسة.

وعرضت المؤسسة خلال الزيارة أبرز برامجها وخدماتها النفسية والاجتماعية والتأهيلية خصوصا تلك الموجهة لضحايا الاتجار بالبشر، ثم قام الوفد بجولة في مرافق المؤسسة مثل غرف العلاج باللعب وغرف الاسترخاء، واطلع على منهجيات الإرشاد الأسري وآليات تقديم الدعم القانوني للضحايا.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، أن هذه الزيارة تمثل ترجمة عملية لنهج المؤسسة القائم على الشراكة والتعاون مع الجهات الدولية الداعمة لقضايا المرأة والطفل، مشيرة إلى أن تبادل الخبرات مع شركاء فاعلين مثل القنصلية الأمريكية يُعزز من فعالية جهود الحماية ويُثري المنظومة الداعمة للضحايا.

وقالت المنصوري إن المؤسسة تؤمن أن الحماية تبدأ من التوعية وتنتهي بإعادة التمكين وتعمل على تصميم برامج تستند إلى أفضل المعايير العالمية بالتعاون مع الشركاء محليا ودوليا لضمان توفير بيئة آمنة وشاملة لكل من مرّ بتجربة مؤلمة.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير استجابات مُستدامة وقادرة على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر وتحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة.