بلدية الحمرية توزع "تباشير الرطب"

الشارقة في 17 يونيو / وام / نظمت بلدية الحمرية للعام الثالث على التوالي مبادرتها المجتمعية السنوية "تباشير الرطب"، التي تهدف إلى توزيع الرطب من نخيل مدينة الحمرية على سكان المنطقة وقاطنيها احتفاءً بالموسم وتعزيزاً للموروث الإماراتي الأصيل.

وتزامنت المبادرة مع انطلاقة موسم الرطب الذي يُعد من أبرز المواسم الزراعية في الدولة، ويُبشّر بقدوم "المقيظ" بما يحمله من دلالات ثقافية واجتماعية، حيث يستحضره كبار المواطنين كجزء من ذاكرتهم التراثية وارتباطهم بالمواسم الزراعية التي تشكل جزءاً مهماً من الهوية الوطنية.

وأكد سعادة مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص البلدية على تعزيز التواصل المجتمعي وترسيخ القيم المرتبطة بالتراث والعادات والتقاليد الإماراتية المتوارثة .

وأوضح الشامسي أن نجاح الموسم الزراعي لهذا العام يعكس جهود كوادر البلدية في العناية المستمرة بأشجار النخيل والمساحات الزراعية في الحمرية، مؤكداً أن مبادرة "تباشير الرطب" تبرز الأهمية التراثية والثقافية للرطب، ودوره في دعم الأمن الغذائي من خلال إنتاج أصناف محلية معروفة على مستوى المنطقة.