شرطة أبوظبي تؤكد الحرص على تعزيز الوعي بنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية

العين في 17 يونيو / وام / أكدت شرطة أبوظبي حرصها على تعزيز الوعي بنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات وأفراد المجتمع كواجب وطني وأخلاقي.

وقال العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، خلال ورشة نظمتها الإدارة في نادي ضباط الشرطة بمنطقة العين تحت عنوان "المسؤولية المجتمعية"، إن شرطة أبوظبي حريصة على تشجيع المؤسسات وأفراد المجتمع على الإسهام الفاعل في المجتمع من خلال المشاركة الإجتماعية في المبادرات التطوعية واستدامة الأمن والأمان بما يعزز الرعاية المتبادلة ويدفع التقدم الجماعي، تجسيداً للأهداف النبيلة لعام المجتمع 2025.

وخلال الورشة، استعرضت موزة مبارك القبيسي الاختصاصية الاجتماعية في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، مفهوم المسؤولية المجتمعية وركائز التنمية المستدامة ومدى إسهامها في تعزيز الترابط الإجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة، لافتة إلى أحدث التوجهات العالمية في المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات في تنفيذ المشاريع المجتمعية والتحول نحو الاستدامة البيئية ودور المؤسسات والأفراد في دعم المجتمع من خلال تنفيذ سياسات مستدامة تسهم في تعزيز بيئة عمل عادلة تتسم بالمرونة والشفافية، وتشارك في مختلف المبادرات المجتمعية والتطوعية.

وتضمنت الورشة عرضا مميزا لتجربة القيادة العامة لشرطة أبوظبي والتزامها بتطبيق سياسة المسؤولية المجتمعية، واهتمامها بتعزيز شراكاتها مع المجتمع، وكسب ثقة واحترام أفراده، إلى جانب المبادرات الإجتماعية، ومن أبرزها مبادرة "كلنا شرطة" والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع والشرطة في الحفاظ على الأمن والإستقرار، والبرامج الوقائية لمختلف القضايا الأمنية، وحملات التثقيف حول السلامة المرورية ما جعل من مسؤوليتها الإجتماعية تجاه المجتمع واجبا وطنيا ضمن مهام عملها الأساسي.

حضر الورشة، عدد من منتسبي الشرطة والأفراد والمدنيين من مختلف الإدارات والجهات الشرطية وبمشاركة أعضاء "كلنا شرطة" من إدارة الشرطة المجتمعية، مؤكدين أهميتها في تحفيزهم على التفكير الإبداعي، ودور مثل هذه المبادرات التدريبية في تطوير الكفاءات وبناء مجتمع أكثر وعيا وتعاونا.