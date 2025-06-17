اتفاق أوروبي بشأن القواعد المتعلقة بتعليق السفر بدون تأشيرة لدول ثالثة

بروكسل في 17يونيو / وام/ اتفق المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تحديث الآلية التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق السفر بدون تأشيرة لمواطني الدول الثالثة المعفيين من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عند السفر إلى منطقة شنغن.

وقال بيان إنه مع هذا القانون المعدل ، سيكون الاتحاد الأوروبي في وضع أفضل للرد على المواقف التي يتم فيها إساءة استخدام السفر بدون تأشيرة أو العمل ضد مصالح الاتحاد الأوروبي.

اتفق المجلس والبرلمان الأوروبي على عدد من الأسباب الجديدة التي ستؤدي إلى تشغيل آلية التعليق ومنها : عدم مواءمة نظام الإعفاء من التأشيرة في بلد ما مع سياسة التأشيرات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، في الحالات التي قد يؤدي فيها ذلك - بسبب القرب الجغرافي لهذا البلد من الاتحاد الأوروبي - إلى زيادة عدد الوافدين غير المصرح لهم لمواطني دول ثالثة أخرى وتشغيل نظام جنسية المستثمر، حيث يتم منح الجنسية للأشخاص الذين ليس لديهم صلة حقيقية بالبلد الثالث المعني، مقابل مدفوعات أو استثمارات محددة مسبقا إلى جانب التهديدات وأوجه القصور المختلطة في تشريعات وإجراءات أمن المستندات وكذلك تدهور العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي مع دولة ثالثة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو الانتهاكات الجسيمة لميثاق الأمم المتحدة.

تضاف أسباب التعليق هذه إلى الأسباب القائمة مثل زيادة عدد طلبات اللجوء المقدمة من مواطني بلد يكون معدل الاعتراف باللجوء فيه منخفضا أو زيادة عدد مواطني البلدان الثالثة الذين يرفض دخولهم أو يتبين أنهم تجاوزوا مدة الإقامة.

يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقرر إلغاء نظام السفر بدون تأشيرة بشكل دائم إذا لم يعالج البلد الثالث الأسباب التي أدت إلى التعليق المؤقت.

كما اتفق المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تحسين الآلية من خلال تمكين الحد من حرية التأشيرات لصانعي القرار المسؤولين عن انتهاك الحقوق الأساسية والتزامات العلاقات الخارجية فقط. في الوقت الحالي ، يتأثر جميع المواطنين في المرحلة الثانية من التعليق ، ولكن هذا يمكن أن يكون غير متناسب عندما تكون الحكومة مسؤولة بشكل واضح عن الوضع.

بموجب القواعد الجديدة ، لن تؤثر مرحلة التعليق الإضافية لمدة 24 شهرا تلقائيا على جميع السكان. بدلا من ذلك، في الحالات المذكورة أعلاه، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقرر الاستمرار في استهداف المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين.

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