241 مليار يورو احتياجات الاتحاد الأوروبي للاستثمار في الطاقة النووية حتى 2050

بروكسل في 17 يونيو/ وام/ قدرت المفوضية الأوروبية احتياجات الاستثمار في قطاع الطاقة النووية بقيمة 241 مليار يورو حتى عام 2050، لتحديث المفاعلات الحالية وبناء مفاعلات جديدة واسعة النطاق.

وأشار مشروع البرنامج التوضيحي النووي الثامن إلى ضرورة ضخ استثمارات إضافية لتطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة والمتقدمة والدقيقة، إضافة إلى دعم أبحاث الاندماج النووي على المدى البعيد.

ووفقا للتقييم، يتوقع أن ترتفع القدرة النووية المركبة في الاتحاد الأوروبي من نحو 98 جيجاوات في 2025 إلى 109 جيجاوات بحلول 2050.

كما توقعت المفوضية أن يتم إنتاج أكثر من 90% من الكهرباء في الاتحاد بحلول عام 2040 من مصادر خالية من الكربون، تُشكّل الطاقة المتجددة الجزء الأكبر منها، مدعومة بالطاقة النووية.

ومن المنتظر أن تُنشر النسخة النهائية من الوثيقة عقب مراجعة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية.

- أ ظ - زي -