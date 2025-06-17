أبوظبي للشطرنج: دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين يعزز استدامة التنافسية العالمية

أبوظبي في 17 يونيو/ وام/ أكد مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، للاعبة المنتخب الوطني والنادي روضة عيسى السركال يعزز الطموحات الوطنية، والخطط الإستراتيجية لتحقيق أفضل معدلات التنافسية في البطولات الخارجية، لرفع علم الدولة في منصات التتويج.

وتوجه حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة النادي نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع المنتسبين للنادي بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، على دعمه ورعايته للرياضة والرياضيين، وتوفير متطلبات التميز والريادة والمنافسة، لتعزيز استدامة التطور والتميز للرياضة الإماراتية في كافة البطولات والفعاليات.

وأوضح الخوري أن إنجازات اللاعبة روضة عيسى السركال، في لعبة الشطرنج، بحصولها على لقب "أستاذة دولية كبيرة" بوصفها أول إماراتية تنال هذ اللقب الدولي، وتأهلها إلى نهائيات بطولة كأس العالم للشطرنج 2025، يعد تتويجاً لرؤية مجلس أبوظبي الرياضي، وخطط النادي وبرامجه النوعية، وحرصه على تطوير مهارات اللاعبين واللاعبات، من خلال المشاركة في البطولات المحلية والعالمية، وتنظيم المعسكرات،والتعاقد مع الكفاءات التدريبية العالمية، لتأهيل جميع منسوبيه، وتطوير مهاراتهم، وقدراتهم الذهنية والتنافسية.

وقال الخوري إن المرأة في دولة الإمارات تحظى بمكانة مرموقة، ورعاية كبيرة، بما يتماشى مع برامج تمكينها، ورعايتها من القيادة الرشيدة لتقديم الصورة المشرفة عنها في المحافل الخارجية، مشيراً في الوقت نفسه إلى حرص النادي على توفير كافة المتطلبات التي تسهم في مواصلة الإنجازات الخارجية.